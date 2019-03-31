HABER

Sandık, hasta ve engellilerin ayağına gitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 10:36 | Son Güncelleme

Ağrı'da, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri nedeniyle hasta ve engelli vatandaşlar, görevlilerce evlerine götürülen sandıkta oy kullandı - 79 yaşındaki hasta vatandaş Türkan Murat: - "Duygulandım anlatamıyorum. Ağlamam geldi. Eskiden gidip okulda oy kullanıyordum, sonrada gelip evimin işlerini yapıyordum. Sağ olsunlar şimdi eve gelip sandığı kurdular, ben de oyumu kullandım"

Ağrı'da, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) okullarda kurduğu sandıklarda gidip oy kullanamayan hasta ve engelli vatandaşlar, görevlilerinin evlerine getirdiği sandıkta oy kullanmanın mutluluğunu yaşadı.

YSK tarafından görevlendirilen görevli personel ve beraberindeki polis ekipleri, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri dolayısıyla kentin farklı mahallelerinde bulunan hasta ve engelli vatandaşların evlerine gitti.

Önceden oy kullanmak için YSK'ye başvuruda bulunan 5 vatandaş, görevlilerce evlerine getirilen 8 bin 801 numaralı sandıkta oy kullandı.

Evinde oy kullanan 79 yaşındaki hasta vatandaş Türkan Murat, okula gidemediği için oy kullanmak için başvuruda bulunduğunu ve bu uygulamadan çok mutlu olduklarını söyledi.

Evde oy kullandığı için çok duygulandığını anlatan Murat, şöyle konuştu:

"Yaşlıyım, yürüyüp okula gidemiyorum. Hasta döşeğimdeyim. Allah razı olsun, memurlar eve geldiler. Oyumuzu kullandık. Hakkımızda hayırlısı ne ise o olsun. Çok memnun oldum. Duygulandım anlatamıyorum. Ağlamam geldi. Eskiden gidip okulda oy kullanıyordum, sonrada gelip evimin işlerini yapıyordum. Sağ olsunlar şimdi eve gelip sandığı kurdular, ben de oyumu kullandım."

Kentte, bazı engelli ve hastalar da görevlilerce evlerine götürülen sandıkta oy kullanma imkanı buldu.

PARTNERDemet Evgar'ın yaşını duyan inanamıyor!Demet Evgar'ın yaşını duyan inanamıyor!
BUDO'dan sefer iptalleriBUDO'dan sefer iptalleri
Mustafa Koç’un eşi Caroline Koç oyunu Beykoz’da kullandıMustafa Koç’un eşi Caroline Koç oyunu Beykoz’da kullandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
31 mart 2019 mahalli idareler seçimi Ağrı Ağrı'Da hasta ve engelliler sandık hastaların evine gitti

En Çok Okunan Haberler

'Survivor'ın kaderi değişecek'

'Survivor'ın kaderi değişecek'

Binlerce kişi tahliye edildi! Kontrol altına alınamıyor!

Binlerce kişi tahliye edildi! Kontrol altına alınamıyor!

31 Mart yerel seçimde bu oylar kabul edilmeyecek

31 Mart yerel seçimde bu oylar kabul edilmeyecek

Dünyanın konuştuğu adam!

Dünyanın konuştuğu adam!

G.Saray'ın yıldızına devlet yasal işlem başlattı!

G.Saray'ın yıldızına devlet yasal işlem başlattı!

Trump talimatı verdi! 3 ülkeye kötü haber!

Trump talimatı verdi! 3 ülkeye kötü haber!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Yer: Ankara AŞTİ! Karısını kucaklayıp...

Yer: Ankara AŞTİ! Karısını kucaklayıp...

AK Partili genci rencide etmek istedi!

AK Partili genci rencide etmek istedi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hollanda'dan geldiği Bodrum'da uyuşturucuyla yakalandı

Hollanda'dan geldiği Bodrum'da uyuşturucuyla yakalandı

Alev topuna döndü! Caddenin ortasında korkutan anlar

Alev topuna döndü! Caddenin ortasında korkutan anlar

Erdoğan'ın oy kullanacağı okulun yanında inanılmaz kaza!

Erdoğan'ın oy kullanacağı okulun yanında inanılmaz kaza!

Bursa'da otomobil elektrik direği ve bahçe çitine çarptı: 2 yaralı

Bursa'da otomobil elektrik direği ve bahçe çitine çarptı: 2 yaralı

Ortalığı savaş alanına çevirdi! 3 araca çarptı ardından büfeyi parçaladı!

3 araca çarptı ardından büfeyi parçaladı!

'Batık kent' Savaşan köyü cazibe merkezi oluyor

'Batık kent' Savaşan köyü cazibe merkezi oluyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.