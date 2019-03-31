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Sandık seçmenlerin ayağına gitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 11:19 | Son Güncelleme

Düzce ve Kocaeli'de obez ve yatalak hastalar, seyyar sandıklarda oy kullandı

DÜZCE/KOCAELİ (AA) - Düzce'de yaşayan obezite hastası Habibe Kaynak, oyunu seyyar sandıkta kullandı.

Ağa Mahallesi 1950. Sokak'ta eşi Sefer Kaynak ile yaşayan ve oy vermeye gidemeyecek durumda olan obezite hastası Habibe Kaynak'ın, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oy kullanması için evine seyyar sandık götürüldü.

Kaynak, İlçe Seçim Kurulunun oluşturduğu heyetin oy verme işlemini anlatmasının ardından 8801 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Oy zarfını seyyar sandığa atan Kaynak, oyunun hayırlı olmasını diledi.

Gazetecilere açıklama yapan Kaynak, seyyar sandık uygulamasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Allah razı olsun, bu hizmet çok güzel. Yürüyemediğim için geldiler, oyumu burada kullandım." diye konuştu.

Sefer Kaynak da "Hanımım hiç kalkamıyor, Allah razı olsun bu hizmeti sağlayanlardan. Ayağımıza kadar geldiler, eşim oyunu kullandı." ifadelerini kullandı.

Kaynaşlı ilçesinde de 2 yaşlı seçmen, evlerinde seyyar sandık vasıtasıyla oy kullandı.

Düzce merkezde 34, ile genelinde ise 48 kişinin ayağına seyyar sandık gitti.

- Kocaeli

Kocaeli'de yatalak hastalar, seyyar sandıklarda oy kullandı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oy kullanmaya gidemeyecek derecede hasta olan vatandaşlara seyyar sandıklar götürüldü.

Darıca İlçe Seçim Kurulu seyyar sandık görevlileri, yatalak hastaların evlerine giderek oy kullanmalarını sağladı.

Sandık görevlileri, Osmangazi Mahallesi'nde yaşayan 93 yaşındaki yatalak Hanime Gültekin'in evine gitti.

Sandık görevlileri getirdikleri taşınabilir kabini Gültekin'in yatağının önüne yerleştirerek, oy kullanma işlemi hakkında bilgi verdi.

Gültekin, oyunu kullandıktan sonra seçimlerin hayırlı olmasını diledi.

Öte yandan Karabük'te yürümekte güçlük geçen ve kendi imkanlarıyla oy kullanmaya gidemeyen 20 seçmen, ambulanslarla oy kullanacakları köylere ve kent merkezine taşındı.

Görevliler, sedye ve tekerlekli sandalyeyle sandık başına taşıdıkları seçmenleri, oy verme işleminin ardından tekrar evlerine bıraktı.

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Düzce seyyar sandık

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