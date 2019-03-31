Sandık seçmenlerin ayağına gitti

DÜZCE/KOCAELİ (AA) - Düzce'de yaşayan obezite hastası Habibe Kaynak, oyunu seyyar sandıkta kullandı.

Ağa Mahallesi 1950. Sokak'ta eşi Sefer Kaynak ile yaşayan ve oy vermeye gidemeyecek durumda olan obezite hastası Habibe Kaynak'ın, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oy kullanması için evine seyyar sandık götürüldü.

Kaynak, İlçe Seçim Kurulunun oluşturduğu heyetin oy verme işlemini anlatmasının ardından 8801 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Oy zarfını seyyar sandığa atan Kaynak, oyunun hayırlı olmasını diledi.

Gazetecilere açıklama yapan Kaynak, seyyar sandık uygulamasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Allah razı olsun, bu hizmet çok güzel. Yürüyemediğim için geldiler, oyumu burada kullandım." diye konuştu.

Sefer Kaynak da "Hanımım hiç kalkamıyor, Allah razı olsun bu hizmeti sağlayanlardan. Ayağımıza kadar geldiler, eşim oyunu kullandı." ifadelerini kullandı.

Kaynaşlı ilçesinde de 2 yaşlı seçmen, evlerinde seyyar sandık vasıtasıyla oy kullandı.

Düzce merkezde 34, ile genelinde ise 48 kişinin ayağına seyyar sandık gitti.