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Sandık yaklaşıyor, listeler netleşiyor! AK Parti için çok konuşulacak iddia: Erdoğan talimat verdi, yüzde 70'i değişecek

10.01.2023 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçim tarihinin öne çekilme ihtimali iyiden iyiye konuşulmaya başlarken, ittifakların aday belirleme ve milletvekili listesi oluşturma çalışmaları hız kazandı. Özellikle liste oluşturma çalışmalarına şimdiden başlayan AK Parti'de büyük bir değişim olacağı iddia edildi. Pek çok önemli ismin liste dışı kalacağı belirtilirken, yüze 60-70 oranında bir değişimden bahsediliyor.

Sandık yaklaşıyor, listeler netleşiyor! AK Parti için çok konuşulacak iddia: Erdoğan talimat verdi, yüzde 70'i değişecek

2023 seçimleri için tarih bilmecesi devam ederken, ittifaklar bir yandan cumhurbaşkanı adayını belirleme bir yandan da milletvekilleri listelerini oluşturma yarışına girdi. 6'lı masa cumhurbaşkanı adayı belirleme toplantılarına başladığını duyururken, Emek ve Özgürlük İttifakı'nın bileşenlerinden olan HDP kendi adaylarını çıkaracaklarını açıkladı. Yaşanan bu gelişme siyasette hesapların yeniden yapılmasına neden olurken, bir yandan da milletvekili listeleri oluşturulmaya başlandı.

SEÇİM TARİHİ ÖNE ÇEKİLEBİLİR

Haziran ayında yapılması beklenen seçimlerin 14 Mayıs'a çekilmesi kulislerde iyiden iyiye konuşulmaya başlarken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim tarihiyle ilgili "birazcık öne alabiliriz" açıklaması gündem yaratmıştı.

ERDOĞAN TALİMAT VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklaması sonrası AK Parti'de seçim çalışmaları da hız kazandı. Erdoğan'ın bundan sonra haftada bir kez, seçim stratejini netleştirmek için kurmaylarıyla bir araya geleceği öğrenilirken, TV100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel tarafından çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

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"AK PARTİ'DE BÜYÜK BİR DEĞİŞİM BEKLENİYOR"

2023 seçimlerinde AK Parti'de büyük bir değişim olacağını iddia eden Gürel, "AK Parti cephesinde büyük bir değişim bekleniyor. Yüzde 60-70 oranında hatta kimi kaynaklarıma göre 4'te 3 oranında bir değişimden söz ediliyor." dedi.

LİSTE DIŞI KALABİLİRLER

AK Parti'nin önemli isimlerinin liste dışı kalabileceğini belirten Gürel, açıklamasının devamında "Bu durum çok önemli isimlerin de dinlendirilmesi demek oluyor. Şu an 3. dönemi olan pek çok tanınmış siyasi ismi AK Parti listelerinde görmeyebiliriz." ifadelerini kullandı.

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