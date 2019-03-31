'Sandık yemini' ettiler

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başında görevli olanlar, görevlerine başlamadan önce sandık yemini etti.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için görev alan sandık başkanları, memur ve parti gözlemcileri, sabah erken saatlerde görev yapacakları okullara geldi. Sandık başkanları, memur ve parti gözlemcileri oy pusulalarını hazırlamadan önce ayakta 'sandık yemini' etti. Sandıkta ilk kez görev alan sandık başkanlarının heyecanları dikkat çekti. Daha sonra numaralandırılan şeffaf sandıklar mühürlendi. Oy pusulaları ve zarflar tek tek sayıldı ve mühürleri kontrol edilerek oylamaya hazır hale getirildi.

Sandık başındaki görevlilerin yemini ise şöyle:

"Hiçbir tesir altında kalmaksızın, hiç kimseden korkmadan, seçim sonuçlarının tam ve doğru olarak belirlenmesi için, görevimi kanuna göre doğru olarak yapacağıma namusum, vicdanım ve bütün mukaddesatım üzerine ant içerim."

Bazı vatandaşlar oy kullanmak için sabahın erken saatlerinde gelerek beklemeye başladı. Antalya’da oy verme işlemi saat 08.00’de başlayacak.

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