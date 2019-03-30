Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Yarın sandıklara gidin, milli iradenize sahip çıkın. Sandıklar küslük, kırgınlık ve dargınlık yeri değildir. Yarın ülkemizin, şehirlerimizin, ilçelerimizin geleceğini oylayacaksınız. Cumhurbaşkanımıza destek vermiş, yaşanan beka sorununa, güvenlik sorununa karşı duruş sergilemiş olacaksınız." dedi. Kurum, Konya'nın Taşkent ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada önemli atılımlar yapan bir ülke haline geldiğini belirten Kurum, eğitim, sağlık, ekonomi, ulaşım gibi her alanda önemli projeler yaptıklarını söyledi. Kurum, Türkiye'nin siyasi istikrar ve güvenin merkezi olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti: "Tüm vatandaşlarıma çağrıda bulunmak istiyorum. Yarın sandığa gidin, milli iradenize sahip çıkın. Sandıkta küskünlük olmaz. Hepimiz dünya mazlumlarının lideri, genel başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanındayız. Yarın sandıklara gidin, milli iradenize sahip çıkın. Sandıklar küslük, kırgınlık ve dargınlık yeri değildir. Yarın ülkemizin, şehirlerimizin, ilçelerimizin geleceğini oylayacaksınız. Cumhurbaşkanımıza destek vermiş, yaşanan beka sorununa, güvenlik sorununa karşı duruş sergilemiş olacaksınız."

Türkiye'nin önemli badireler atlattığını aktaran Kurum, "Geriye dönüp bir bakın, 28 Şubatlardan parti kapatma davalarına kadar, Gezi olaylarından 17-25 Aralık olaylarına kadar, FETÖ'nün hain darbe girişimine kadar, ekonomik darbe girişimine kadar birçok saldırıyla karşılaştık. Hamdolsun milletimizle beraber mücadele verdik. İnşallah bu mücadelemiz ömür boyu sürecektir." dedi. Bakan Kurum, Taşkent'te yapılması planlanan projelere ilişkin bilgi vererek şöyle konuştu: "Her şeyden önce, Taşkent, Balcılar, Afşar, Çetmi, Bolay ve Ilıcapınar yayla elektrik hatlarının tamamlanması için çalışmalara destek olacağız. Taşkent-Balcılar karayolunun hızlıca yapılması konusunda destek olacağız. Taşkent'te yarım kalan Borboğaz ve Afşar Çağşır göletlerinin tamamlanması için biz üzerimize düşeni yapacağız. Taşkent TOKİ konutlarının 1. etabı tamamlandı, 2. etap projeleri hazır, ihale aşamasındayız, inşa sürecine en kısa sürede başlayacağız. Balcılar Mahallesi'nin Boğaz İçi mevkiine millet bahçesi yapılması için gerekli çalışmamızı yapıyoruz. Taşkent'imize inşallah bir millet bahçesi kazandıracağız. Ayrıca Balcılar, Çetmi ve Afşar mahallelerimizde vatandaşımızın ihtiyaçlarına göre TOKİ konutları yapacağız. Taşkent Balcılar Mahallemize 100 konut yapma sözünü buradan veriyorum. Bunun gibi daha birçok projeyi birer birer hayata geçireceğiz, belediyemizin yanında olacağız."

- "O Karayılan’a da bomba yağdıracağız" Konya'nın Hadim ilçesinde belediye binası önünde vatandaşlarla buluşan Bakan Kurum, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’nin kendi silahını üretebilir durumda güçlü bir ülke haline geldiğini belirten Kurum, "Gidip Afrin'de Suriye'de Fırat Kalkanı operasyonu yapıyoruz. İşte o Karayılan'a da bomba yağdıracağız, kurşun yağdıracağız. Hadim bunu söylüyor, Bozkır, Konya bunu söylüyor, 1 Nisan'ı burada müjdeliyor." değerlendirmesini yaptı. Kurum, Hadim'e yapılacak projelere ilişkin şunları kaydetti: "Bakanlığımıza bağlı TOKİ marifetiyle 2023'e kadar tüm Türkiye'de 250 bin sosyal konut yapacağız. 2019 yılı için hazırlamış olduğumuz 50 bin konutluk projemizi açıkladık. Başvuru sayımız bugün itibarıyla 550 bini aştı. Bu kapsamda Konya'da 7 projede, 2 bin 500 konut inşa edeceğiz. Bu konutlarımızın 200 tanesini de Hadim'de yapıyoruz. Hadimli kardeşlerimiz 521 liradan başlayan taksitlerle, kiradan bile daha az bedelle, rahat rahat ev sahibi olabilecek. Hadim için, Hadimli kardeşlerimiz için şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum. 2. Etap TOKİ konutlarının ihalesini yapacağız, en kısa sürede inşa sürecini başlatacağız. Belediyemize çevre ve altyapı konularında her türlü maddi desteği vereceğiz. Dedemli Mahallemiz, Bozkır Barajı dolayısıyla taşınacak. Hak sahipliği kazanamamış vatandaşlarımız var. Vatandaşlarımızın bizden, bu hemşerilerimiz için Çarıklar bölgesinden yer tahsisi talebi var. İnşallah bunu da planlamamız içerisine aldık. Projesi tamamlanan güneş enerjisi panelimiz var. Bu konuda da belediyemize destek olacağız."