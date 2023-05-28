Sandıklar saat kaçta açılıyor, oy sayımı ne zaman başlıyor? 28 Mayıs 2023 sandıklar saat kaçta açılmaya başlıyor, oylar ne zaman sayılacak?

Sandıkların ne zaman, saat kaçta açılacağı, oyların ne zaman sayılacağı araştırılıyor. Tüm Türkiye bugün sandık başına giderek Cumhurbaşkanı Seçimi için oy kullanıyor. Oy verme işleminin sona ermesinin ardından cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun oy oranları belli olacak. Oy verme işlemlerinin bitmesinin ardından kullanılan oyların sayım ve dökümü yapılacak. Yayın yasağının sona ermesinin ardından seçim sonuçları oy oranları anbean Mynet.com'dan aktarılacak. Geçtiğimiz seçimde YSK Başkanı Yener yaptığı açıklamada "Yayın yasaklarını 18.30 itibarıyla kaldırmış bulunmaktayız." ifadelerini kullanmıştı ve yasaklar sona ermişti.

SANDIKLAR SAAT KAÇTA AÇILMAYA BAŞLIYOR?

Seçim sonuçları bugün belli olacak. Tüm Türkiye 28 Mayıs günü sandık başına giderek oy kullanıyor. Oy verme işlemi saat 08:00’da başladı ve 17:00’a kadar devam edecek. Oy verme işlemlerinin bitmesinin ardından kullanılan oyların sayım ve dökümü yapılacak.

Geçtiğimiz seçimde YSK Başkanı Yener yaptığı açıklamada "Yayın yasaklarını 18.30 itibarıyla kaldırmış bulunmaktayız." ifadelerini kullanmıştı ve yasaklar sona ermişti.

SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYINIZ

YSK Başkanı Ahmet Yener, ikinci tur seçimi ile ilgili açıklamada bulundu. Yener açıklamasında, "14 Mayıs’taki seçimlerde bilindiği gibi cumhurbaşkanı adaylarımız ve 24 siyasi partimizin katıldığı bir seçimdi. Bu seçimdeyse sadece cumhurbaşkanı adayları yarıştığı için bizler de sonuçların daha erken sürede sonuçlanacağını düşünmekteyiz. Saat 17.00’den sonra Kurul’un değerlendirmesi sonucu vereceği kararla yayın yasağının hangi saatte kalkacağını Kurul değerlendirecek, yasağı daha erken kaldırırsak, daha erken bir saatte televizyon kanallarının, haber ajanslarının haber geçmesine izin verilirse sizinle de paylaşılacaktır." dedi.

SEÇİM SONUÇLARI ANBEAN BURADA OLACAK

Oy verme işleminin tamamlanması ve yayın yasağının sona ermesinin ardından Cumhurbaşkanı seçim sonuçları MYNET seçim sayfası üzerinden canlı takip edilebilecek.

Haberimiz içerisinden oy oranlarına, açılan sandık sayısı oranına anbean ulaşabileceksiniz.

SEÇİM YASAKLARI NE ZAMAN BİTECEK?

YSK kararına göre ayrıca oy verme günü saat 06.00'dan 00.00'a kadar alkollü içki satılamayacak, içkili ve umumi yerlerde alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak. Eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalacak, eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka kimse silah taşıyamayacak.

Oy verme günü, seçim yasaklarına ve belirtilen kurallara uyulmak şartıyla saat 18.00'den sonra düğün yapılabilecek.

Seçim yasakları saat 00.00 itibarıyla sona erecek.

