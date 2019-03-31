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Sandıklar seçmenin ayağına gitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 09:56 | Son Güncelleme

31 Mart Mahalli Seçimlerde oy kullanacak olan hasta ve yaşlılar için kurulan seyyar sandık ekipleri seçmenin ayağına gitti.Adıyaman’da İlçe Seçim Kurulu tarafından oluşturulan 6 ekip, 130 hasta ve yaşlı seçmene oy kullandırmak için ‘seyyar sandık’ taşıdı.

Sandıklar seçmenin ayağına gitti

31 Mart Mahalli Seçimlerde oy kullanacak olan hasta ve yaşlılar için kurulan seyyar sandık ekipleri seçmenin ayağına gitti.
Adıyaman’da İlçe Seçim Kurulu tarafından oluşturulan 6 ekip, 130 hasta ve yaşlı seçmene oy kullandırmak için ‘seyyar sandık’ taşıdı. Seçim kurulu ve parti görevlileri güvenlik güçleri nezaretinde belirlenen adreslere giderek oy kullandırma işlemi gerçekleştirdi.
Belediye başkanlığı, il genel meclis üyeliği, belediye meclis üyeliği için oy kullanan seyyar sandıktaki seçmenler muhtarlar için oy kullanamadı.
Ekipler ilk olarak Adıyaman Bahçelievler Mahallesi’ndeki görme engelli Sevim Yıldız ve ayağında rahatsızlık olan eşi Mehmet Yıldız’ın evine giderek yaşlı çifte oy kullandırdı.
Oyunu kullanan Mehmet Yıldız, “Hangisi ülkemiz için hayırlıysa Allah ona yardım etsin, onu başımıza getirsin” temennisinde bulundu.
Ekiplerin oy kullandırdığı ve ayaklarından rahatsız olan Kadriye Şaşmaz ise, ‘seyyar sandık’ uygulamasının çok iyi olduğunu belirterek, “Bu hizmetten memnunuz. Gidip perişan olacaktım. Sandık buraya gelince memnun kaldım. Sağlıklı iken sandığa gidiyordum ama şimdi gidemiyorum” diye konuştu.

Sandıklar seçmenin ayağına gitti

Sandıklar seçmenin ayağına gitti

Sandıklar seçmenin ayağına gitti

Sandıklar seçmenin ayağına gitti

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