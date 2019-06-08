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"Sandıklara sahip çıkacağız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2019 22:37 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: - "Sandıklara sahip çıkacağız. Her ilçeye dört milletvekili düşüyor. Her sandığın başına bir avukat gidecek. Ama siz de seçmeni sandığa götürüp İmamoğlu'na oy verdireceksiniz"

İSTANBUL (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Sandıklara sahip çıkacağız. Her ilçeye dört milletvekili düşüyor. Her sandığın başına bir avukat gidecek. Ama siz de seçmeni sandığa götürüp İmamoğlu'na oy verdireceksiniz." dedi.

Akşener, seçim çalışmaları kapsamında Ümraniye Alemdağ Caddesi ve Üsküdar sahilde bulunan İYİ Parti seçim çadırlarını ziyaret etti.

31 Mart seçimlerinde sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinin iptal edilmesini uzun süre anlayamadığını ifade eden Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili iddiaları dile getirdi.

Partililerden CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu için kapı kapı gezmelerini isteyen Akşener, şöyle konuştu:

"Kapısını çalmadığınız ev kalmayacak. Herkese anlatacaksınız. Her türlü provokasyonun yapılmaya çalışıldığı bir süreç bu. Ben İYİ Partililere dedim ki; 'Provokasyonlar yapılıp iftiralar atılacak, sinirlenmeyin. Bir yanağınıza tokat atılırsa sinirlenmeyin.'

Sandıklara sahip çıkacağız. Her ilçeye dört milletvekili düşüyor. Her sandığın başına bir avukat gidecek. Ama siz de seçmeni sandığa götürüp İmamoğlu'na oy verdireceksiniz."

Bugün itibarıyla sekizinci ilçede olduğunu ve İstanbul'un tüm ilçelerini gezeceğini belirten Akşener, "Gördüğüm şey şudur; tüm gerilime rağmen insanlar birbirlerine karşı son derece anlayışlılar." dedi.

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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener

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