BİLECİK (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Bizi tekrar bölmek, parçalamak suretiyle buradan atmak, uzaklaştırmak istiyorlar. Rabbim bunlara fırsat vermeyecek. Özellikle bu seçim, bunlara verilecek en etkili cevap. Sandıkları patlatacağız, bunlar da cevabını almış olacak." dedi.

Dönmez, Bilecik'in Vezirhan beldesinde Kayabeli Mahalle Konağı'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin gösterdiği gelişimin bazı mihrakları rahatsız ettiğini söyledi.

Eskiden Türkiye'nin, yurt dışından birilerinin talimat verdiği, canı sıkılınca tokatladığı, paraya sıkışınca bir miktar borç verdiği bir ülke konumunda olduğunu belirten Dönmez, "Şimdi onlardan borç da emir de almıyoruz ama bunun, onurluca, özgür yaşamanın bir bedeli var. Bugün oynanan oyunlar, bunu bize açıkça gösteriyor." diye konuştu.

Bakan Dönmez, Türkiye'nin dik duracağını, eğilmeyeceğini, gerekirse bir miktar sıkıntı çekeceğini, aç kalacağını ama özgürlüğünü kimseye emanet etmeyeceğini ifade ederek, şunları kaydetti: