HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sandıkların büyük bölümü açıldı! Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu? İşte büyükşehirlerde son durum...

Sandıkların büyük bölümü açıldı! Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu? İşte büyükşehirlerde son durum...

28.05.2023 19:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye bugün ikinci tur seçimleri için sandık başına gitti. Vatandaşlar ikinci turda Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan arasında bir tercihte bulundu. AA'ya göre Türkiye'de şu ana kadar sandıkların yüzde 97,94'ü açıldı. Büyükşehirlerde hangi adayın ne kadar oy aldığını merak edilirken tablo da netleşti. İşte sonuçlar...

Sandıkların büyük bölümü açıldı! Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu? İşte büyükşehirlerde son durum...

Türkiye, 14 Mayıs'ta cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi için sandık başına gitti. Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve ATA İttifakı adayı Sinan Oğan, ilk turda yüzde 50 artı 1'lik oyu alamadı.

SANDIKLARIN BÜYÜK BÖLÜMÜ AÇILDI

İkinci tura kalan seçim bugün yapıldı. Saat 17.00'de oy verme işlemi sona ererken şimdiye kadar AA verilerine Türkiye genelinde sandıkların yüzde 97,94'ü açıldı. Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan'ın yarıştığı ikinci turda özellikle vatandaşlar büyükşehirlerde hangi adayın ne kadar oy aldığını merak ediyor.

İşte büyükşehirlerde son durum:

1

2


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İYİ Partili isimden Kılıçdaroğlu'na Ronaldo ve Messi göndermesi!İYİ Partili isimden Kılıçdaroğlu'na Ronaldo ve Messi göndermesi!
İran ve Afganistan arasında gerilim yükseldi! Savaşa ramak kala...İran ve Afganistan arasında gerilim yükseldi! Savaşa ramak kala...
Erdoğan 'Herkes sandığa gitmeli' deyip çağrıda bulundu!Erdoğan 'Herkes sandığa gitmeli' deyip çağrıda bulundu!
Anahtar Kelimeler:
seçim Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan CHP Millet İttifakı Cumhur İttifakı ak parti

En Çok Okunan Haberler

"İkisini birden seviyordum" diyerek özel hayatına dair itirafta bulundu! Hasan Can Kaya şaştı kaldı

"İkisini birden seviyordum" diyerek özel hayatına dair itirafta bulundu! Hasan Can Kaya şaştı kaldı

YSK'dan 'seçim sonuçları' çağrısı!

YSK'dan 'seçim sonuçları' çağrısı!

Seçim yasakları kalktı, sandıkların yarısından fazlası açıldı

Seçim yasakları kalktı, sandıkların yarısından fazlası açıldı

Faik Öztrak seçimlerle ilgili saat 19.00'u işaret etmişti! Açıklama geldi: 'Bize ulaşan sonuçlara göre nefes nefese bir yarış var'uçlara göre nefes nefese bir yarış var

Faik Öztrak seçimlerle ilgili saat 19.00'u işaret etmişti! Açıklama geldi: 'Bize ulaşan sonuçlara göre nefes nefese bir yarış var'uçlara göre nefes nefese bir yarış var

"O kadar antipatiksiniz ki... Yazık" Demet Akbağ oyunu kullandı!

"O kadar antipatiksiniz ki... Yazık" Demet Akbağ oyunu kullandı!

Fatih Portakal hakkında suç duyurusu! Oy kullanırken...

Fatih Portakal hakkında suç duyurusu! Oy kullanırken...

İlginizi Çekebilir

Sosyal medyadan isyan etti! “Uçak koridorlarına sığmıyorum”

Sosyal medyadan isyan etti! “Uçak koridorlarına sığmıyorum”

54 yıl boyunca gözünde bir taşla yaşadı! Doktor doktor gezdi ama...

54 yıl boyunca gözünde bir taşla yaşadı! Doktor doktor gezdi ama...

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Tatili kabusa döndü! Sahilde yürüyüş yaparken ceset buldu

Tatili kabusa döndü! Sahilde yürüyüş yaparken ceset buldu

"Sonuçta erkeksin" yorumu gündem olmuştu! Üstsüz poz geldi

"Sonuçta erkeksin" yorumu gündem olmuştu! Üstsüz poz geldi

Crocs, Havaianas... En sevilen terlik markalarında %35'e varan indirim

Crocs, Havaianas... En sevilen terlik markalarında %35'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.