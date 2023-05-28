Sandıkların büyük bölümü açıldı! Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu? İşte büyükşehirlerde son durum...

Türkiye, 14 Mayıs'ta cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi için sandık başına gitti. Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve ATA İttifakı adayı Sinan Oğan, ilk turda yüzde 50 artı 1'lik oyu alamadı.

SANDIKLARIN BÜYÜK BÖLÜMÜ AÇILDI

İkinci tura kalan seçim bugün yapıldı. Saat 17.00'de oy verme işlemi sona ererken şimdiye kadar AA verilerine Türkiye genelinde sandıkların yüzde 97,94'ü açıldı. Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan'ın yarıştığı ikinci turda özellikle vatandaşlar büyükşehirlerde hangi adayın ne kadar oy aldığını merak ediyor.

İşte büyükşehirlerde son durum:



