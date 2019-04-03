Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl mazbatasını aldı

31 Mart Mahalli İdareler Seçimini kazanan Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Sandıklı İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını törenle teslim aldı.

Başkan Mustafa Çöl’ü mazbata töreninde, Sandıklı Ak Parti İlçe Başkanı Bekir Özçelik ve Belediye Meclis üyelerinden oluşan heyet yalnız bırakmadı.

Mazbata töreninden sonra Sandıklı İlçe Kaymakamlığı’nı ziyaret eden Başkan Mustafa Çöl, burada Kaymakam Eflatun Can Tortop ile görüştü. İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop Başkan Mustafa Çöl’e yeni dönemde başarılar dileyerek, şahsına ve meclis üyelerine hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Kaymakamlık ziyaretlerinden sonra Başkan Mustafa Çöl, Sandıklı Belediyesine geçerek mesaisine başladı. Mesaisinin ilk gününde Başkan Mustafa Çöl’ü Sandıklı Belediyesi müdürleri ve personellerinden oluşan bir grup karşılayarak hoş geldiniz dediler.



