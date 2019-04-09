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Sandıklı’da 39 yıl sonra bir ilk yaşandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 12:03 | Son Güncelleme

Sandıklı’da 39 yıl sonra bir ilk yaşandı ve Belediye Başkanı Mustafa Çöl aynı partiden ikinci kez belediye başkanı seçildiİlçede Adalet Partisi’nden 1965 yıllarında seçimi kazanan Nimet Özçiftçi 3 dönem daha kazanarak 1980 yılına kadar belediye başkanlığı görevini gerçekleştirmişti.

Sandıklı’da 39 yıl sonra bir ilk yaşandı

Sandıklı’da 39 yıl sonra bir ilk yaşandı ve Belediye Başkanı Mustafa Çöl aynı partiden ikinci kez belediye başkanı seçildi
İlçede Adalet Partisi’nden 1965 yıllarında seçimi kazanan Nimet Özçiftçi 3 dönem daha kazanarak 1980 yılına kadar belediye başkanlığı görevini gerçekleştirmişti. 1980 yılından sonra aynı partiden ikinci kez üst üste belediye başkanlığını kazanan olmadı. 5 yıl önce AK Parti’den belediye başkanı seçilen Mustafa Çöl, 31 mart yerel seçimlerinde AK Parti’den aday olarak en yakın rakibine 6 bin oy farkı ile tekrar belediye başkanı seçildi. Böylelikle 39 yıl aradan sonra Belediye Başkanı Çöl aynı partiden üst üste ikinci kez belediye başkanı seçilmiş oldu.
İkinci kez aynı partiden belediye başkanı seçilen Başkan Mustafa Çöl, “Bundan 39 yıl önce aynı partiden üst üste belediye başkanlığını kazanmış Nimet Özçiftçi belediye başkanımızı vardı. 39 yıl sonra tarih tekrar tekerrür etti. Biz yüksek bir oy farkı ile belediye başkanı seçilmenin mutluluğunu yaşadık. Rabim inşallah hayırlı hizmetler yapmayı nasip eylesin. Halkın teveccühüne layık olabilmek, halkın istediğini yapabilmek vatandaş ile hem hal olabilmek bu sonuçlarda en etkili olan şeydi. Bundan sonra ki ikinci dönemimizde de Sandıklımıza en güzel hizmetleri yapabilmek içinde elimizden gayretti göstereceğiz. 30 yıl önce de ayrı partiden iki kez üst üste belediye başkanı seçilmişti. Ama aynı partiden iki defa üst üste belediye başkanı seçimi bizimle 39 yıl sonra tekrarlanmış oldu. O zaman bende hayatta değildim. Şuan itibari ile 37 yaşındayım. Sandıklı’dan her dönem farklı bir partiden belediye başkanı oluyordu. Artık bizimle böyle bir algıda ortadan kalkmış oldu. Ben çok kıymetli Sandıklılı kardeşlerime teşekkür ediyorum” dedi.

Sandıklı’da 39 yıl sonra bir ilk yaşandı

Sandıklı’da 39 yıl sonra bir ilk yaşandı

Sandıklı’da 39 yıl sonra bir ilk yaşandı

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