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Sandıklı’da bir evin bodrum katına giren yılanı itfaiye çıkardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2020 18:53 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde evin bodrum katına giren yılanı itfaiye ekipleri beton ve tuğlaları kırarak çıkardı.Olay, Çakır Mahallesi’nde meydana geldi.

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde evin bodrum katına giren yılanı itfaiye ekipleri beton ve tuğlaları kırarak çıkardı.

Olay, Çakır Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Özcan Çetinkaya bahçeden evinin bodrum katına yılanın girdiğini fark etti ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede eve gelen itfaiye ekipleri yılanın bodrumda bulunan beton ve tuğlaların arasına girdiğini tespit etti. Yaklaşık 1 saatlik uğraş sonucu betonu kıran itfaiye ekipleri yılanı bulunduğu yerden aparat yardımı ile alarak doğaya salmak üzere götürdü.

Yılana zarar vermemek için itfaiyeyi aradığını belirten Çetinkaya, “Evin bodrumuna küçük bir yılan girdiğini gördük ve hemen itfaiye ekiplerimizden yardım istedik. Sağolsun Sandıklı itfaiye ekiplerimiz kısa sürede gelerek beton arasına giren yılanı çıkardılar. Doğaya salmak üzere götürdüler Allah razı olsun itfaiye ekiplerimize teşekkür ediyorum” dedi.

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