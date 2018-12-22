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Sandıklı'da Drone destekli trafik denetimi

YAŞAM HABERLERİ  | 22.12.2018 11:00 | Son Güncelleme

Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, polis ekiplerinin drone ile yaptığı trafik denetimi çalışmasını inceledi.

Ahmet DAĞLI SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA) Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, polis ekiplerinin drone ile yaptığı trafik denetimi çalışmasını inceledi. Sandıklı Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri Afyonkarahisar- Antalya karayolunun Kaplıca Kavşağı'nda drone ile trafik denetimi yaptı. Denetimde ışık ihlali, emniyet kemeri kullanımı, aşırı hız ve hatalı solama gibi kural ihlalleri denetlendi. Kaymakam Eflatun Can Tortop da drone ile yapılan trafik denetim çalışmalarını inceleyerek, İlçe Emniyet Müdürü Hanifi Savur'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yaklaşık 2 saat süren denetim esnasında kurallara uymayan sürücüler kontrol noktasında durdurularak cezai işlem uygulandı. Kaymakam Eflatun Can Tortop, teknolojinin tüm imkanlarından ilçeyi faydalandıracaklarını belirterek, Asayiş ve trafik problemlerimize değişik bir yaklaşım ile çıkabilecek olumsuz sonuçların önüne geçmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bu işi geliştirmek istiyoruz. İlçe merkezimizde de dronedan istifade etmek istiyoruz. Hukuksuz parkları, yasa dışı parkları, insan hayatını güçleştirecek trafik problemlerinin önüne geçmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Vatandaşlarımıza da trafik kurallarına her daim uymaları noktasında kaymakam olarak uyarımı yapıyorum dedi.

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