Sandıklı'da eşit oy nedeniyle 2 köy ve 1 mahallede muhtarlar kurayla belirlendi

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA)- AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde seçim sonuçlarına yapılan itiraz sonucu adayların oyları eşit çıkan 2 köy ve 1 mahallede, muhtarlar kura ile belirlendi.

Sandıklı'nın Çiğiltepe ve Çukurca köyleriyle Zafer Mahallesi'nde yapılan seçim sonuçlarına adaylar itirazda bulundu. İtiraz sonrası İlçe Seçim Kurulu, Çiğiltepe köyü muhtar adayları Akif Türker ile İbrahim Özpınar, Çukurca köyü muhtar adayları Adem Yayla ve Necati Başpınar ile Zafer Mahallesi muhtar adayları Orhan Arslan ile Gazanfer Altıntaş'ın aynı sayıda oy aldığını belirledi. Bunun üzerine İlçe Seçim Kurulu hakimi tarafından muhtarlar arasında kura çekimi yapıldı. Kurada Çiğiltepe muhtarı İbrahim Özpınar, Çukurca muhtarı Adem Yayla, Zafer Mahallesi muhtarı da Orhan Arslan oldu. Kurayı kazanan adaylar mutluluk yaşarken, kaybedenler ise üzüldü.

İbrahim Özpınar'ın avukatı Yusuf Onur Seçmen, "Seçim sonrası İlçe Seçim Kurulu'na itiraz ettik, kabul edildi. Yeniden yapılan sayımda oyların eşit olduğu anlaşıldı. Eşit oylarda seçim kanunu gereğince kura çekimi yapıldı. Kuradan da muhtarımız çıktı" dedi.

Zafer Mahallesi muhtarı seçilen Orhan Arslan da, "Zafer Mahallesi muhtar adayıydı. Berabere kalmışız. Kuraya girdiğimizde de Mevlam bize nasip etti. 211 oy benimdi. 212 onun oyu vardı. Fakat onun oyun 1'i sarı kağıda yazılmış, takılmıştı. O geçersiz olduğu için kuraya tabi tutuk. Kura da şansımıza bize çıktı" diye konuştu.

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