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Sandıklı’da kiralık elektrikli bisiklet uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 15:48 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde telefon bayiliği yapan Barış İlhan isimli esnaf, yoğun şehir içi trafiği ve otopark sorunu nedeniyle aldığı elektrikli bisikleti komşular ödünç istemeye başlayınca, 3 bisiklet daha alarak kiralık elektrikli bisiklet filosu oluşturdu.Esnaf Barış İlhan, yaptığı açıklamada ilçedeki yoğun trafik ve otopark sorunu nedeniyle iş yerine gelip gitmek için elektrikli bisiklet aldığını anlattı.

Sandıklı’da kiralık elektrikli bisiklet uygulaması

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde telefon bayiliği yapan Barış İlhan isimli esnaf, yoğun şehir içi trafiği ve otopark sorunu nedeniyle aldığı elektrikli bisikleti komşular ödünç istemeye başlayınca, 3 bisiklet daha alarak kiralık elektrikli bisiklet filosu oluşturdu.
Esnaf Barış İlhan, yaptığı açıklamada ilçedeki yoğun trafik ve otopark sorunu nedeniyle iş yerine gelip gitmek için elektrikli bisiklet aldığını anlattı. Bir süre sonra komşularının bisikleti işlerini görmek için ödünç istemeye başladığını söyleyen İlhan, "Baktım çok rağbet görüyor. Aklıma kiralama fikri geldi ve 3 tane daha elektrikli bisiklet alarak kiralamaya başladım. Vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Resmi dairelerde işi olan vatandaşlar buraya gelerek bisikleti yarım saati 20 liradan kiralayıp işlerini görüyor. Bunun yanında yaz sezonu nedeniyle ilçemize gelen gurbetçi vatandaşlarımız yoğun ilgi gösteriyor. Bisikletleri ailecek kiralayarak şehir turu atıyorlar. Bisikletlerimiz çevre dostu. Gürültüsü ve rahatsız verici bir durumu yok. Elektrik ile çalışıyor” dedi.
Fransa’da yaşayan ve memleketi Sandıklı’ya izin için gelen gurbetçi Süleyman Duran, uygulamanın çok güzel olduğunu belirterek, “Eşim aşağıda annesinin evinde onun yanına gideceğiz. Sonra Sandıklı turu yapacağız. Çok güzel bir uygulama trafik nedeniyle arabamızı şehir içerisine getirmiyoruz. Buradan elektrikli bisiklet kiralayarak rahatça ulaşım yapıyoruz” dedi.

Sandıklı’da kiralık elektrikli bisiklet uygulaması

Sandıklı’da kiralık elektrikli bisiklet uygulaması

Sandıklı’da kiralık elektrikli bisiklet uygulaması

Sandıklı’da kiralık elektrikli bisiklet uygulaması

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