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Sandıklı’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.09.2019 08:06 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Sandıklı İlçesi yakınlarında meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, Antalya Afyonkarahisar karayolunun Sandıklı girişinde meydana geldi.

Afyonkarahisar’ın Sandıklı İlçesi yakınlarında meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Antalya Afyonkarahisar karayolunun Sandıklı girişinde meydana geldi. Hüseyin Kekeç idaresindeki 26 NH 083 otomobil Sandıklı girişinde önüne çıkan ata çarptıktan sonra orta refüjden geçerek yolun karşısına geçti.
Kazada otomobil sürücüsü Hüseyin Kekeç olay yerinde hayatını kaybederken, araçta yolcu olarak bulunan eşi Cemile Kekeç (1947) ve kızı Beyza Nur Karakum (1995) yaralandı.
Yaralılar Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırılırken kazada hayatını kaybeden Hüseyin Kekeç’in cenazesi Savcılık incelemesi sonrası Sandıklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Sandıklı’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı

Sandıklı’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı

Sandıklı’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı

Sandıklı’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı

Sandıklı’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı

Sandıklı’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı

Sandıklı’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı

Sandıklı’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı

Sandıklı’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı

Sandıklı’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı

Sandıklı’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı

Sandıklı’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı

Sandıklı’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı

Sandıklı’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı

Sandıklı’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı
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