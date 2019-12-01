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Sandıklı’da ‘Perde Güçlü Kadınlar İçin Açılıyor’ projesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.12.2019 13:37 | Son Güncelleme

Sandıklı Gönüllü Hanımlar Derneği (SANHANDER) tarafından hazırlanan “Perde Güçlü Kadınlar İçin Açılıyor” projesinin tanıtımı gerçekleştirildi.İçişleri Bakanlığı tarafından desteklenen proje kapsamında Sandıklı’da yaşayan Gönüllü Hanımlar Derneği’nin 44 üyesi tarafından hazırlanan “Perde Güçlü Kadınlar İçin Açılıyor” projesinin tanıtımı Sandıklı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Toplantı Salonunda yapıldı.İlçe Kaymakamlığı, Belediye ve Sandıklı Kütür Varlıklarını Koruma ve Yaşatma Derneği tarafından desteklenen proje kapsamında ilçede geçmiş dönemlerde yaşanmış gelin, kaynana atışmaları, yaşanmış trajikomik olayların ele alındığı tiyatro gösterileri için eğitim alan kadınlar önümüzdeki günlerde farklı illerde bu oyunları sergilemeyi planlıyor.“Perde bundan sonra güçlü kadınlar için açılacak"Proje ve çalışmalar hakkında bilgiler veren Dernek Başkanı Fulya Bolcal, “Biz gönüllü kadınlar olarak 44 kişilik bir ekibiz.

Sandıklı Gönüllü Hanımlar Derneği (SANHANDER) tarafından hazırlanan “Perde Güçlü Kadınlar İçin Açılıyor” projesinin tanıtımı gerçekleştirildi.
İçişleri Bakanlığı tarafından desteklenen proje kapsamında Sandıklı’da yaşayan Gönüllü Hanımlar Derneği’nin 44 üyesi tarafından hazırlanan “Perde Güçlü Kadınlar İçin Açılıyor” projesinin tanıtımı Sandıklı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Toplantı Salonunda yapıldı.
İlçe Kaymakamlığı, Belediye ve Sandıklı Kütür Varlıklarını Koruma ve Yaşatma Derneği tarafından desteklenen proje kapsamında ilçede geçmiş dönemlerde yaşanmış gelin, kaynana atışmaları, yaşanmış trajikomik olayların ele alındığı tiyatro gösterileri için eğitim alan kadınlar önümüzdeki günlerde farklı illerde bu oyunları sergilemeyi planlıyor.

“Perde bundan sonra güçlü kadınlar için açılacak"
Proje ve çalışmalar hakkında bilgiler veren Dernek Başkanı Fulya Bolcal, “Biz gönüllü kadınlar olarak 44 kişilik bir ekibiz. Buradaki proje ekibimiz de kendi ekibimizden oluşuyor. Üyelerimizin çoğu ev kadınlarından oluşuyor. Kurulduğumuzdan beri kültür geceleri, skeçler ve tiyatrolar yapıyorduk. Biraz daha gelişelim istedik bu anlamda. İçişleri Bakanlığına bir proje teklifi sunduk ve kabul edildi. Afyonkarahisar’da desteklenen, kabul edilen tek proje. Projemizi yürütüyoruz. Şimdi bir tiyatro eğitmeni ayarladık. Tiyatro eğitimlerimiz başladı. 10 ay sürecek bir proje. Proje kapsamında tiyatro eğitimi, sinema eğitimi ve resim eğitimi alacağız. Daha sonra oyunlarımızı sahneleyeceğiz. Perde bundan sonra güçlü kadınlar için açılacak" dedi.

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