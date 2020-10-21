Sandıklı’da trafik kazası: 2 yaralı

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Gürsu Köyü, Hüdai Kaplıcaları kavşağı mevkiinde meydana geldi. İlyas Arısoy (68) idaresindeki 03 ABT 168 plakalı kamyonet, Hüdai Kaplıca kavşağında yola giren Sinan Taş (46) idaresindeki 03 RG 850 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada sürücüler kazayı yara almadan atlatırken, otomobil içerisinde bulunan Naciye Taş (69) ve Hüseyin Taş (70) yaralandı.

Sağlık ekipleri tarafından Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların tedavileri devam ediyor.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

