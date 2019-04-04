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Sandıklı’da üç muhtarlık kur’a ile belirlendi

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.04.2019 12:34 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde iki köy ve bir mahalle muhtarlığı, oyların eşit çıkması nedeni ile kur’a çekimi sureti ile belirlendi.Sandıklı’nın Çiğiltepe ve Çukurca köyleriyle Zafer Mahallesi’nde yapılan seçim sonuçlarına adaylar itirazda bulundu.

Sandıklı’da üç muhtarlık kur’a ile belirlendi

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde iki köy ve bir mahalle muhtarlığı, oyların eşit çıkması nedeni ile kur’a çekimi sureti ile belirlendi.
Sandıklı’nın Çiğiltepe ve Çukurca köyleriyle Zafer Mahallesi’nde yapılan seçim sonuçlarına adaylar itirazda bulundu. İtiraz sonrası İlçe Seçim Kurulu, Çiğiltepe köyü muhtar adayları Akif Türker ile İbrahim Özpınar, Çukurca köyü muhtar adayları Adem Yayla ve Necati Başpınar ile Zafer Mahallesi muhtar adayları Orhan Arslan ile Gazanfer Altıntaş’ın aynı sayıda oy aldığını belirledi. Bunun üzerine İlçe Seçim Kurulu hâkimi tarafından muhtarlar arasında kur’a çekimi yapıldı. Kurada Çiğiltepe muhtarı İbrahim Özpınar, Çukurca muhtarı Âdem Yayla, Zafer Mahallesi muhtarı da Orhan Arslan oldu. Kur’ayı kazanan adaylar mutluluk yaşarken, kaybedenler ise üzüldü.
Çiğiltepe Köyü Muhtarı İbrahim Özpınar’ın avukatı Yusuf Onur Seçmen, “Seçim sonrası İlçe Seçim Kurulu’na itiraz ettik. İtirazımız kabul edildi. Yeniden yapılan sayımda oyların eşit olduğu anlaşıldı. Eşit oylar yüzünden Seçim Kanunu gereğince bir kur’a çekimi yapıldı. Kur’adan da muhtarımız çıktı” dedi
Kur’a sonucu Zafer Mahallesi muhtarı seçilen Orhan Arslan, “Zafer Mahallesi muhtar adayı idim. Ben 211 oy, rakibim 212 oy almıştı. Fakat onun oyun biri sarı kâğıda yazılmış, takılmış idi. O geçersiz olduğu için eşit sayıda olduk ve kur’aya tabi tutulduk. Kur’ada şansımıza bize çıktı, Mevla’m bize nasip etti" diye konuştu.

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