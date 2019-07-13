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Sandıklı’da yaralı bulunan kızıl şahin koruma altına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 15:40 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunup verildiği zabıta ekipleri tarafından koruma altına alınan kızıl şahin Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.Zabıta memuru Uğur Aktürk’ün teslim aldığı yaralı kızıl şahin, ilçede bulunan bir veteriner tarafından kontrol edildi.

Sandıklı’da yaralı bulunan kızıl şahin koruma altına alındı

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunup verildiği zabıta ekipleri tarafından koruma altına alınan kızıl şahin Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.
Zabıta memuru Uğur Aktürk’ün teslim aldığı yaralı kızıl şahin, ilçede bulunan bir veteriner tarafından kontrol edildi. Sol kanadında kırık olduğu tespit edilen Kızıl Şahin’e bir süre zabıta müdürlüğünde bakan ekipler Şahin’e su ve tavuk verdi.
Zabıta memuru Uğur Aktürk, yaptığı açıklamada; “Bir vatandaş tarafından tele çarptığı görülen kızıl şahinin yaralı olduğu bilgisini alan ekiplerimiz hayvanı bulunduğu yerden alarak müdürlüğümüze getirdiler. Veterinerde muayenesini yaptırdık. Afyonkarahisar Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne durumu haber verdik. Görevli ekip gelerek kızıl şahini aldı” dedi.
Kızıl şahini almaya gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar personeli Bekir Kaygısız, kuşu Afyon Kocatepe Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine götürerek muayene ettirecekleri, iyileştikten sonrada doğaya salacaklarını belirtti.

Sandıklı’da yaralı bulunan kızıl şahin koruma altına alındı

Sandıklı’da yaralı bulunan kızıl şahin koruma altına alındı

Sandıklı’da yaralı bulunan kızıl şahin koruma altına alındı

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