MAGAZİN
  4. Sandıklı’da yılbaşı akşamı Nadide Sultan rüzgarı esti

Sandıklı’da yılbaşı akşamı Nadide Sultan rüzgarı esti

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 13:04 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesindeki Hüdai kaplıcalarında yılbaşı akşamı ünlü sanatçı Nadide Sultan konser verdi.Termal bir otelde yılbaşı akşamı sahneye çıkan ünlü sanatçı, program öncesi gazetecilere verdiği röportajda, "Tüm dünyaya Allah kalbindeki güzel günleri versin, geçen seneden çok daha güzel bir yıl olsun, evlat isteyenlere evlat, sağlık isteyenlere sağlık, para isteyenlere para, harika bir ekonomi, harika bir Türkiye olsun.

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesindeki Hüdai kaplıcalarında yılbaşı akşamı ünlü sanatçı Nadide Sultan konser verdi.
Termal bir otelde yılbaşı akşamı sahneye çıkan ünlü sanatçı, program öncesi gazetecilere verdiği röportajda, "Tüm dünyaya Allah kalbindeki güzel günleri versin, geçen seneden çok daha güzel bir yıl olsun, evlat isteyenlere evlat, sağlık isteyenlere sağlık, para isteyenlere para, harika bir ekonomi, harika bir Türkiye olsun. Bol bereketli bir yıl olsun birbirimizi çok sevelim’’ dedi.
Yaklaşık 800 kişinin doldurduğu salonda Nadide Sultan iki saat sahnede kaldı. Sanatçı, konser sonrası sevenlerinin hatıra fotoğrafı çektirme isteğini geri çevirmedi.

Geri sayım bu kez zam için yapıldı!Geri sayım bu kez zam için yapıldı!
'Kendime söz verdim' dedi ve ekledi...'Kendime söz verdim' dedi ve ekledi...
Geceyi birlikte geçirdilerGeceyi birlikte geçirdiler
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

İstanbul'da metroda dehşet! Polis her yerde onları arıyor

İstanbul'da metroda dehşet! Polis her yerde onları arıyor

İranlılar Van'da coştu! Eğlence mekanları doldu taştı!

İranlılar Van'da coştu! Eğlence mekanları doldu taştı!

Yılbaşı gecesi Ankara'da yangın dehşeti!

Yılbaşı gecesi Ankara'da yangın dehşeti!

Dünyayı tedirgin eden açıklama: Çok yakında....

Dünyayı tedirgin eden açıklama: Çok yakında....

Erdoğan Bakan Soylu'nun telefonundan seslendi!

Erdoğan Bakan Soylu'nun telefonundan seslendi!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Etek boyu eleştirilen Akalın sert çıktı!

Etek boyu eleştirilen Akalın sert çıktı!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Deniz Çakır'dan EDHO açıklaması geldi!

Deniz Çakır'dan EDHO açıklaması geldi!

Fenomen gelin adayı gecelerde dağıttı! Olay dans...

Fenomen gelin adayı gecelerde dağıttı! Olay dans...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sapanca’da Bülent Ersoy yoğunluğu

İzdiham yaşandı! Güvenlik mutfaktan kaçırdı

Lütfiye ve Mükremin 25 yıl sonra bir arada

Lütfiye ve Mükremin 25 yıl sonra bir arada

Yılbaşı akşamında reyting yarışının kazananı kim oldu?

Dün gecenin kazananı belli oldu!

Ali Sunal'ı ağlatan an! Narin bebek dedesi Kemal Sunal'ı görünce bakın ne yaptı

Ali Sunal'ı ağlatan an! Narin bebek dedesi Kemal Sunal'ı görünce bakın ne yaptı

Hazer Amani ile evlenecek olan Sıla hamile mi?

Bomba iddia! Sıla hamile mi?

Hadise'nin ablası çileden çıktı! Küfürler havada uçuştu

Ablası çileden çıktı! Küfürler havada uçuştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.