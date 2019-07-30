HABER

Sandıklı’daki yangında 5 hektar ormanlık alan kül oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 30.07.2019 17:34 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesine bağlı Akharım beldesi yakınlarında çıkan orman yangınında 5 hektar ormanlık alan kül oldu.

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesine bağlı Akharım beldesi yakınlarında çıkan orman yangınında 5 hektar ormanlık alan kül oldu. Alevlere 2 helikopter ve çok sayıda itfaiye ekibi tarafından müdahale edildi.
Sandıklı ilçesine bağlı Akharım beldesi Karadağ mevki Şerban korusunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler ve yükselen dumanların görülmesi üzerine çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine Orman Genel Müdürlüğüne ait 2 helikopter, Afyonkarahisar merkez, Sandıklı ilçesi ve Akharım beldesinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yaklaşık 4 saat süren çalışma sonucu yangın kontrol altına alınırken, 5 hektarlık alandaki meşe ağaçları yandı.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sandıklı’daki yangında 5 hektar ormanlık alan kül oldu

Sandıklı’daki yangında 5 hektar ormanlık alan kül oldu

Sandıklı’daki yangında 5 hektar ormanlık alan kül oldu

Sandıklı’daki yangında 5 hektar ormanlık alan kül oldu

Sandıklı’daki yangında 5 hektar ormanlık alan kül oldu

Sandıklı’daki yangında 5 hektar ormanlık alan kül oldu

Sandıklı’daki yangında 5 hektar ormanlık alan kül oldu

Sandıklı’daki yangında 5 hektar ormanlık alan kül oldu

Sandıklı’daki yangında 5 hektar ormanlık alan kül oldu

Sandıklı’daki yangında 5 hektar ormanlık alan kül oldu

Sandıklı’daki yangında 5 hektar ormanlık alan kül oldu

Sandıklı’daki yangında 5 hektar ormanlık alan kül oldu

Sandıklı’daki yangında 5 hektar ormanlık alan kül oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Albayrak'tan 'faiz' ve 'bayram tatili' açıklaması

Albayrak'tan 'faiz' ve 'bayram tatili' açıklaması

Bakan açıkladı! 6 Ağustos'ta ödenecek

Bakan açıkladı! 6 Ağustos'ta ödenecek

Ekrem İmamoğlu'ndan metro açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan metro açıklaması

Yardım için ırmağa koştular, o manzara karşısında şok oldular

Yardım için ırmağa koştular, o manzara karşısında şok oldular

Gece-gündüz silahlarla nöbet tutuyorlar

Gece-gündüz silahlarla nöbet tutuyorlar

Güneş ve Uranüs arasında sert temas

Güneş ve Uranüs arasında sert temas

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Genç öğretmen kendini asarak yaşamına son verdi

Genç öğretmen kendini asarak yaşamına son verdi

Manisa'da çöpte bebek cesedi bulundu

Vahşet! Çöpten kötü koku gelince ortaya çıktı

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

Bahçelievler'de kan donduran olay! Eve geldiğinde babasını kanlar içerisinde buldu!

Eve geldiğinde babasını kanlar içerisinde buldu!

Kayınpeder dehşeti! Damadını kasıklarından bıçakladı!

Damadını kasıklarından bıçakladı!

Çorum'da feci kaza! Faciayı çevredeki vatandaşlar önledi!

Faciayı çevredeki vatandaşlar önledi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.