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Sandıklı’nın Yavaşlar köyünde aşırı yağış su taşkını ve sele neden oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2019 14:12 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesi Yavaşlar köyünde aşırı yağış su taşkını ve sele neden oldu.Dün gece ani bastıran aşırı yağış Yavaşlar köyünde evlere ve ekili araziye zarar verdi.

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesi Yavaşlar köyünde aşırı yağış su taşkını ve sele neden oldu.
Dün gece ani bastıran aşırı yağış Yavaşlar köyünde evlere ve ekili araziye zarar verdi. Selin verdiği zarar sabah gün ağarınca daha da belirginleşti. Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, sabah saatlerinde Yavaşlar köyüne gelerek incelemelerde bulundu.
Kaymakam Tortop, incelemeler sonunda yaptığı açıklamada ’’Dün gece Yavaşlar köyümüzdeki selden dolayı maddi zarar meydana geldi. Yapılan tespitlere göre 20 ev, 1000 dekar ekili arazinin yaklaşık 250 dekarı zarar görmüş durumda. Köyde 30 bin lira gibi bir maddi zarar vardır. AFAD, İlçe Tarım, Özel İdare ve DSİ ekiplerini yönlendirdik, arkadaşlar çalışmaların yapıyorlar’’ dedi.
Selden zarar gören vatandaşlardan Yusuf İzzet Kağnıcı ile Ramazan Şahin ise, "Gece aşırı yağış oldu ve evlerimizi su bastı. Sabah ise ekili arazilerimizin de zarar gördüğünü fark ettik" dediler.

Sandıklı’nın Yavaşlar köyünde aşırı yağış su taşkını ve sele neden oldu

Sandıklı’nın Yavaşlar köyünde aşırı yağış su taşkını ve sele neden oldu

Sandıklı’nın Yavaşlar köyünde aşırı yağış su taşkını ve sele neden oldu

Sandıklı’nın Yavaşlar köyünde aşırı yağış su taşkını ve sele neden oldu

Sandıklı’nın Yavaşlar köyünde aşırı yağış su taşkını ve sele neden oldu

Sandıklı’nın Yavaşlar köyünde aşırı yağış su taşkını ve sele neden oldu

Sandıklı’nın Yavaşlar köyünde aşırı yağış su taşkını ve sele neden oldu

Sandıklı’nın Yavaşlar köyünde aşırı yağış su taşkını ve sele neden oldu

Sandıklı’nın Yavaşlar köyünde aşırı yağış su taşkını ve sele neden oldu

Sandıklı’nın Yavaşlar köyünde aşırı yağış su taşkını ve sele neden oldu

Sandıklı’nın Yavaşlar köyünde aşırı yağış su taşkını ve sele neden oldu

Sandıklı’nın Yavaşlar köyünde aşırı yağış su taşkını ve sele neden oldu

Sandıklı’nın Yavaşlar köyünde aşırı yağış su taşkını ve sele neden oldu

Sandıklı’nın Yavaşlar köyünde aşırı yağış su taşkını ve sele neden oldu

Sandıklı’nın Yavaşlar köyünde aşırı yağış su taşkını ve sele neden oldu
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