HABER

Sandıklı’yı ziyaret edenlere ücretsiz tur

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.02.2019 12:20 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde bulunan Hüdai kaplıcalarına gelen misafirlere ücretsiz tur düzenlenerek ilçenin tanıtılmasına katkı sağlanıyor.Konuyle ilgili bilgi veren Otel Genel Müdürü Veli Karaca, Sandıklı’ya ekonomik ve kültürel anlamda kazandırmaya devam ettiklerini belirtti.

Sandıklı’yı ziyaret edenlere ücretsiz tur

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde bulunan Hüdai kaplıcalarına gelen misafirlere ücretsiz tur düzenlenerek ilçenin tanıtılmasına katkı sağlanıyor.
Konuyle ilgili bilgi veren Otel Genel Müdürü Veli Karaca, Sandıklı’ya ekonomik ve kültürel anlamda kazandırmaya devam ettiklerini belirtti. Karaca, "Misafirlerin Sandıklı’yı tanıyıp alışveriş yapmaları için belediyemiz ile işbirligi yaparak onlara ücretsiz Sandıklı turu düzenliyoruz. Rehber eşliğinde otobüslerle düzenlenen turda, ilçemizin tarihi ve kültürel değerlerini tanıtıyoruz. Yunus Emre ve Hocası Tabduk Emre Türbesi, Hisar Kalesi ve Ulu Camii konuklara tanıtılırken, misafirlerimizin ilçemiz esnafından alışveriş yapmasını sağlıyoruz. İlçemiz çarşısını gezen konukların lokum, sucuk ve leblebimize yoğun ilgi göstermesi bizi memnun ediyor. Destek ve yardımları için Sandıklı Belediye Başkanımız Mustafa Çöl ve Sandıklı Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğüne teşekkür ederim” dedi.

Sandıklı’yı ziyaret edenlere ücretsiz tur

Sandıklı’yı ziyaret edenlere ücretsiz tur

PARTNERMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktıMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktı
Küçükçekmeceli öğrencilere yaya geçiş üstünlüğü eğitimiKüçükçekmeceli öğrencilere yaya geçiş üstünlüğü eğitimi
Doğu Ekspresi biletleri karaborsadaDoğu Ekspresi biletleri karaborsada
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji uyardı! Bu gece başlıyor

Meteoroloji uyardı! Bu gece başlıyor

Erdoğan o ürünleri tanıttı! Ücretsiz dağıtılacak

Erdoğan o ürünleri tanıttı! Ücretsiz dağıtılacak

Maduro, ABD'ye böyle meydan okudu!

Maduro, ABD'ye böyle meydan okudu!

Antalya'da ilginç olay! Gören telefonuna sarıldı

Antalya'da ilginç olay! Gören telefonuna sarıldı

Çukur'da dengeleri değiştirecek iki yeni transfer!

Çukur'da dengeleri değiştirecek iki yeni transfer!

Galatasaraylı Diagne'ye flaş tepki

Galatasaraylı Diagne'ye flaş tepki

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Kartal'da hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi

Kartal'da hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Yıllardır Adana'da Suriyeli gibi yaşıyormuş! Yakalandı

Yıllardır Adana'da Suriyeli gibi yaşıyormuş! Yakalandı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Bomba yüklü bir araç yakalandı

Bakan Soylu: Bomba yüklü bir araç yakalandı!

Heyelan evlerini ikiye böldü, eşyalarını bile alamadılar

Heyelan evlerini ikiye böldü, eşyalarını bile alamadılar

Kars'ta trafik kazası: 20 yaralı

Çok sayıda yaralı var! İlk fotoğraflar geldi

Yargıtay Başkanlığı seçim sonucu belli oldu

Yargıtay Başkanlığı seçim sonucu belli oldu

Günlük burç yorumları 11 Şubat Pazartesi (Şubat ayı burç yorumları)

Bugün burcunuz sizin için ne diyor?

Jandarmadan terör örgütü PKK'nın kış üslenmesine ağır darbe

Jandarmadan terör örgütü PKK'nın kış üslenmesine ağır darbe

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.