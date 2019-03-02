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"Sandıktan çok güçlü bir destek çıkarmak zorundayız"

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.03.2019 17:30 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: - "Yerel yönetimlerde de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kazanımlarını sağlamak, hayata geçirmek üzere çok güçlü bir irade, sandıktan çok güçlü bir destek çıkarmak zorundayız"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Yerel yönetimlerde de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kazanımlarını sağlamak, hayata geçirmek üzere çok güçlü bir irade, sandıktan çok güçlü bir destek çıkarmak zorundayız." dedi.

Çelik, partisinin Yüreğir belediye başkanı adayı Fatih Mehmet Kocaispir'in seçim-irtibat ofisi açılışında yaptığı konuşmada, 31 Mart yerel seçiminin yaklaştığını belirterek, sandıkta milletin talimatını alarak yeniden demokrasi bayramına doğru süratli şekilde ilerlediklerini söyledi.

Cumhur İttifakı adaylarının ortaya koyduğu projelerin, illeri ve ilçeleri daha güzel hale getireceğini vurgulayan Çelik, "Daha iyi bir Yüreğir, çok daha güzel bir Adana, Türkiye'nin her tarafında yeni kazanımlarla yoluna yürüyen belediyecilik için adaylarımız sizin içinizden, sizin kardeşleriniz, sizin evlatlarınız olarak seçildiler." diye konuştu.

Çelik, Türkiye'de demokrasi mücadelesinin Adnan Menderes'in "Yeter söz milletin" ifadesiyle başladığını anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz de 'Karar milletin' diyerek yolumuza devam ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden önce, AK Parti sayesinde, sizlerin verdiği destek sayesinde Türkiye'de büyük bir istikrar kuruldu. Ama 7 Haziran seçimlerinde gördük ki bu istikrarın sistemin zaafları yüzünden elden gitme tehlikesi mevcuttu. Sistemin zaaflarını ortadan kaldıracak, sizin iradenizi zaafa düşürecek birtakım aksaklık ve eksiklikleri ortadan kaldıracak şekilde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtik. Merkezi hükümette herhangi bir kriz ortaya çıkması, Türkiye'de 'hükümet kurulamaması' diye bir tablo tamamen ortadan kalktı. Seçimleri yaptıktan sonra, hemen o akşam hükümet otomatikman kurulmuş oluyor. Şimdi, bunun ikinci ayağını tamamlamaya gidiyoruz. Bunun ikinci ayağında ne var? Yerel yönetimlerin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi içerisinde güçlü bir şekilde adaylarımıza vereceğiniz destekle ortaya çıkması var. Yerel yönetimlerde de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kazanımlarını sağlamak, hayata geçirmek üzere çok güçlü bir irade, sandıktan çok güçlü bir destek çıkarmak zorundayız."

- "Cumhurbaşkanımızı güçlü bir şekilde karşılayacağız"

Çelik, Türkiye'nin tökezlemesini isteyenlerin ekonomi, demokrasi ve güvenliğe yönelik saldırıları son zamanlarda artırdığının altını çizerek, "Türkiye tökezlesin diye pusuda bekleyenler, zayıflasın, Cumhurbaşkanımız güç kaybına uğrasın, AK Parti ve Cumhur İttifakı güç kaybına uğrasın diye pusuda bekleyenler ilk cevabı Yüreğir'den alacaklar." ifadesini kullandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 Mart'ta kenti ziyaret edeceğini aktaran Çelik, şöyle konuştu:

"Bir, 10 Mart'ta Adana'da Cumhurbaşkanımızı güçlü bir şekilde karşılayacağız. İki, Fatih Mehmet Kocaispir kardeşimizi, Yüreğir tarihinin en büyük oy almış belediye başkanı yapacağız. Sonuç hayırlı olsun, demokrasi bayramımız kutlu olsun. 10 Mart'ta, İstasyon Meydanı'nda, 31 Mart'ta sandıklarda görüşmek üzere."

Yüreğir belediye başkanı adayı Fatih Mehmet Kocaispir'in ilçeye yapacağı yatırımlar hakkında da bilgi veren Çelik, şimdiye kadar yapılan hizmetlerin çok daha ileriye götürüleceğini kaydetti.

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adana ak parti Ömer Çelik seçim ofisi Yüreğir

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