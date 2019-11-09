Sandıktan dedesinin Atatürk'le fotoğrafı çıktı

Nuri PİR/ ADANA, (DHA)- KURTULUŞ Savaşı'nda Mustafa Kemal Atatürk'ün komutasında savaşarak gazi olan Yüzbaşı Alı Rıza Ergün’ün üniforması ve madalyasını torunu taşıyor. Şu anda 73 yaşında olan Makbule Ertem Ergün, yıllar sonra dedesinin sandığından Atatürk ile çekilmiş fotoğraflar bulduklarını belirterek Ulu Önder’in güzel sözlerini birçok insanın söylediğini ancak bu sözlerin söyleyenler tarafından dahi yerine getirilmediğini belirtti.

10 Kasım 1953'te Atatürk'ün cenazesinin Etnografya Müzesi'nden Anıtkabir'i taşınması sırasında yapılan törende de henüz 7 yaşındayken annesiyle birlikte saygı duruşunda bulunan Makbule Ertem Ergün, "Atamızın naaşının geçtiği sırada güzel bir kasımpatı kokusu vardı. Çok heyecanlanmıştım" dedi. Ergün, dedesinin öldükten sonra sandığından Atatürk ile çekilmiş fotoğraflarıyla birlikte Adana'daki işgalci Fransız askerlerinden ele geçirdikleri önemli kent fotoğraflarının çıktığını hatırlattı.

1914’TE SEFERBERLİK İLE ORDUYA KATILDI

İstanbul Üsküdar'da 1880 yılında dünyaya gelen Ali Rıza Ergün, 1911 yılında Jandarma Zabit Mektebi'nden teğmen rütbesiyle mezun olarak diploma aldı. Seferberliğin ilan edildiği 1914'te ordu ile savaşlara katıldı. Bağdat ve Basra'da İngilizlerle savaştıktan sonra 1918'de Konya Alayı'nda görev aldı. 1920'de Adana Cephesi'nde bölük kumandanlığı yapan Ergün yüzbaşı oldu. Tarsus'un düşmandan kurtarılmasında büyük rol oynadığı için kendisine Tarsus Fatihi de denilen Ergün, Pozantı Kuşatması, Karboğazı Harekâtı, Kavaklıhan Savaşları'na katıldı. 1927 yılında emekli olduktan sonra Osmaniye'nin Kadirli ilçesine yerleşen Ali Rıza Ergün, 78 yaşında hayatını kaybetti.