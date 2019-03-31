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Sandıktan geri çıkarılan oy iptal oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 18:12 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde sandığa atılan zarfın sandık görevlisi tarafından geri çıkarılması, oyun geçersiz sayılmasına neden oldu.

Sandıktan geri çıkarılan oy iptal oldu

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde sandığa atılan zarfın sandık görevlisi tarafından geri çıkarılması, oyun geçersiz sayılmasına neden oldu.
Sarayköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki (METEM) 1014 numaralı sandıkta oy kullanan bir vatandaş, iddiaya göre, kabine girdiği sırada ilçe belediye başkanlığı ve büyükşehir belediye başkanlığına ait pusulalarını bırakarak zarfın içine sadece muhtarlık kağıdını koydu. Oyunu kullanan vatandaş, daha sonra imza atmak için görevlinin yanına gitti. Bu sırada durumu fark eden bir sandık görevlisinin, pusulaları koymak için zarfı sandıktan çıkarırken görüldüğü ileri sürüldü. Kargaşaya sebep olan olayda, sandık görevlisi İlçe Seçim Kurulu'na ihbar edildi. İlçe Seçim Kurulu'ndan gelen görevliler, yaptıkları inceleme sonrası, sandıktan oyların geri çıkarılamayacağını belirterek, oyu geçersiz saydı.

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