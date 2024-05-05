Sandıktan İmamoğlu mu çıkacak Mansur Yavaş mı? İlk rekabete geri sayım başladı: Yeni başkanı CHP'li belediyeler belirleyecek

Türkiye Belediyeler Birliği başkanlığını hem İmamoğlu hem de Yavaş istiyor! Kulisleri sallayan bu iddia iki CHP'li belediye başkanı arasında krize yol açabileceği olasılığını da gündeme getirdi. Ancak parti yöneticileri durumun anlaşmayla çözüleceği kanaatinde.

YENİ BAŞKANI CHP'Lİ BELEDİYELER BELİRLEYECEK

Önümüzdeki 1-2 ay içinde Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) yönetiminin değişmesi bekleniyor. Gazete Duvar'ın aktardığına göre; seçimde CHP'li belediyelerin başkanı belirleyecek çoğunlukta olduğu kaydedildi.

KADİR TOPBAŞ DA O KOLTUKTAYDI

Kulislere göre daha önce eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın da başkanlığını yaptığı Türkiye Belediyeler Birliği yönetimini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da istediği konuşuluyor.

KRİZE YOL AÇAR MI?

Parti yöneticileri, “Bu durum bir kriz konusu olur mu” sorusuna ise “Hayır olmaz, aralarında bir çözüm bulur, anlaşmaya varırlar” yanıtını veriyor.

"ÇOĞUNLUK MUHALEFETTE OLACAK"

Parti yöneticileri, birliğin kaynakların tamamına yakınının yıllarca Cumhur İttifakı belediyelerine aktarıldığını, oysa bütçesinin yarısından fazlasının CHP'li belediyelerden kesildiğini iddia ederek şunları kaydetti:

“Türkiye Belediyeler Birliği de değişecek. Çoğunluk belki muhalefette olacak ama tüm partilerin güçleri ölçüsünde, adil şekilde temsil edildiği, kaynakların hakkaniyetli bir şekilde dağıtıldığı bir yapıya dönüşecek.”Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





