HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Sandıktan İmamoğlu mu çıkacak Mansur Yavaş mı? İlk rekabete geri sayım başladı: Yeni başkanı CHP'li belediyeler belirleyecek

Sandıktan İmamoğlu mu çıkacak Mansur Yavaş mı? İlk rekabete geri sayım başladı: Yeni başkanı CHP'li belediyeler belirleyecek

05.05.2024 12:11
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP'nin en gözde iki belediye başkanı kuşkusuz Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş. Haliyle her ikisinin de önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylığını ortaya koyabileceği iddiaları gündemden düşmüyor. Hal böyleyken iki başkan arasında erken bir rekabet söz konusu. İmamoğlu ile Yavaş arasındaki ilk yarış, önümüzdeki aylarda gerçekleşecek olan seçimde başlayabilir.

Sandıktan İmamoğlu mu çıkacak Mansur Yavaş mı? İlk rekabete geri sayım başladı: Yeni başkanı CHP'li belediyeler belirleyecek

Türkiye Belediyeler Birliği başkanlığını hem İmamoğlu hem de Yavaş istiyor! Kulisleri sallayan bu iddia iki CHP'li belediye başkanı arasında krize yol açabileceği olasılığını da gündeme getirdi. Ancak parti yöneticileri durumun anlaşmayla çözüleceği kanaatinde.

YENİ BAŞKANI CHP'Lİ BELEDİYELER BELİRLEYECEK

Önümüzdeki 1-2 ay içinde Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) yönetiminin değişmesi bekleniyor. Gazete Duvar'ın aktardığına göre; seçimde CHP'li belediyelerin başkanı belirleyecek çoğunlukta olduğu kaydedildi.

64564

KADİR TOPBAŞ DA O KOLTUKTAYDI

Kulislere göre daha önce eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın da başkanlığını yaptığı Türkiye Belediyeler Birliği yönetimini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da istediği konuşuluyor.

3

KRİZE YOL AÇAR MI?

Parti yöneticileri, “Bu durum bir kriz konusu olur mu” sorusuna ise “Hayır olmaz, aralarında bir çözüm bulur, anlaşmaya varırlar” yanıtını veriyor.

"ÇOĞUNLUK MUHALEFETTE OLACAK"

Parti yöneticileri, birliğin kaynakların tamamına yakınının yıllarca Cumhur İttifakı belediyelerine aktarıldığını, oysa bütçesinin yarısından fazlasının CHP'li belediyelerden kesildiğini iddia ederek şunları kaydetti:

“Türkiye Belediyeler Birliği de değişecek. Çoğunluk belki muhalefette olacak ama tüm partilerin güçleri ölçüsünde, adil şekilde temsil edildiği, kaynakların hakkaniyetli bir şekilde dağıtıldığı bir yapıya dönüşecek.”Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Scooterlı gençle yaya böyle kurtulduScooterlı gençle yaya böyle kurtuldu
Son dönemin yeni modası! Acillik olan da var, ölümden dönen deSon dönemin yeni modası! Acillik olan da var, ölümden dönen de
38 yıl erkek olduğunu ispatlamaya çalıştı! Hayatı film oluyor38 yıl erkek olduğunu ispatlamaya çalıştı! Hayatı film oluyor
Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu türkiye belediyeler birliği
En Çok Okunan Haberler
13 binden fazla insan sığınaklarda! 510 bin kişi etkilendi...

13 binden fazla insan sığınaklarda! 510 bin kişi etkilendi...

Kahkahaya boğan kaza! Motosiklete çarpan kişi bakın kim çıktı

Kahkahaya boğan kaza! Motosiklete çarpan kişi bakın kim çıktı

Yaz gelirken kar sürprizi! İstanbul'un yanı başı beyaza büründü; 18 il için sarı alarm

Yaz gelirken kar sürprizi! İstanbul'un yanı başı beyaza büründü; 18 il için sarı alarm

Akaryakıta çifte indirim geliyor

Akaryakıta çifte indirim geliyor

Otomotivde 21 ay sonra bir ilk! Fiyatlarda 'daralma' etkisi

Otomotivde 21 ay sonra bir ilk! Fiyatlarda 'daralma' etkisi

İntihar poşetiyle ilgili çarpıcı detay! Hapishanedeki son anları ortaya çıktı

İntihar poşetiyle ilgili çarpıcı detay! Hapishanedeki son anları ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Anneler Günü'ne özel indirimler devam ediyor!

Anneler Günü'ne özel indirimler devam ediyor!

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Stanley kalitesiyle tanışma vakti! %25'e varan indirim sizi bekliyor

Stanley kalitesiyle tanışma vakti! %25'e varan indirim sizi bekliyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.