MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Sandra Bullock’un çocuk derisi açıklaması tepki yağdı! Peki, çocuk derisi enjektesi nedir?

Sandra Bullock’un çocuk derisi açıklaması tepki yağdı! Peki, çocuk derisi enjektesi nedir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2020 15:35 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü oyuncu Sandra Bullock’un katıldığı bir televizyon programında genç görünmek için cildine çocuk derisi enjekte ettirdiğini dile getirmesi büyük tepkiyle karşılandı. Koreli çocukların sünnet derileriyle yapıldığı belirtilen ve çeşitli tartışmaları da beraberinde getiren enjekte işlemi merak konusu oldu. Peki çocuk derisi enjektesi ya da epidermal büyüme faktörü enjektesi nedir?

Sandra Bullock’un çocuk derisi açıklaması tepki yağdı! Peki, çocuk derisi enjektesi nedir?

Dünyada çok sayıda insan yaşlanmayı önlemek ya da ertelemek için farklı enjeksiyon yöntemlerine başvuruyor. Genel olarak estetik operasyonlar, kremler ya da serumlar kullanılırken bazı insanlar daha sıra dışı gençleştirme yöntemlerini deniyor. Sandra Bullock da son günlerde cildine uygulattığı bir yöntemle oldukça konuşuldu. Sandra Bullock deri enjektesi ile ilgili açıklamayı 2018 yılında yaptı ama Türkiye’de yeniden gündem oldu. Çocuk derisi ya da bir diğer tabiriyle sünnet derisi enjektesi olarak belirtilen bu yöntemde; çocukların sünnet derilerinden alınan hücrelerin kullanıldığı belirtiliyor. Epidermal büyüme faktörü yönteminin kullanıldığı söylenen uygulama kısa sürede tartışma konusu oldu. Sandra Bullock tarafından kullanılan çocuk derilerinin sünnet olan Koreli çocukların derileri olduğu söylense de kimi çevreler böyle bir uygulama için o derilerin yeterli olamayacağını düşünüyor ve daha sarsıcı yöntemlerin uygulanıyor olmasından endişe ediyor.

Epidermal Büyüme Faktörü Nedir?

Epidermal büyüme faktörü enjektesi yani EGF, ağırlıklı olarak hücre yenilemesi için diyabet hastaları üzerinde uygulanıyor. Aslında yöntem, bir süredir uzmanlar tarafından tartışılıyor. Bir protein olarak açıklanan epidermal büyüme faktörü, tükürük bezlerinde yaygın şekilde bulunuyor. Kimyasal olarak 53 aminoaside sahip ve küçük bir molekülden ibaret olan EGF; enjekte işlemiyle diyabet hastalarının yaralarını iyileştirmeye yardımcı oluyor. Özellikle ayak yaralarında başarılı sonuçlar verdiği düşünülüyor. FDA onaylı olarak peptit ve kök hücreler, mikro iğneleme yöntemiyle cilt derisine nüfuz ettiriliyor.

Sandra Bullock’un bahsettiği cilt gençleştirme yönteminde ise bebeklerin atılan sünnet derilerinden elde edilen kök hücrelerden epidermal büyüme faktörleri yani EGF üretildiği düşünülüyor. Cildi gençleştirdiği, cilt dokusunu yenilediği ve renk farklılıklarını düzeltmeye yardımcı olduğu düşünülen yöntem, içerisinde bazı etik kaygıları barındırıyor. Bazı çevreler ise bebeklerin sünnet derisinden alınan hücrelerin laboratuvar ortamında klonlandığını ve bu nedenle her defasında yeni derilere ihtiyaç duyulmayacağını öne sürüyor. Ayrıca EGF yani epidermal büyüme faktörü enjektesinde sünnet derisi dışında salyangoz salgısı, tükürük ve arpa gibi farklı maddelerin kullanılabileceği de belirtiliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bir babanın en zor anları!Bir babanın en zor anları!
Sosyal medya fenomeniyle yakalandıSosyal medya fenomeniyle yakalandı
Günlük Burç Yorumları (22 Haziran 2020)Günlük Burç Yorumları (22 Haziran 2020)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bir babanın en zor anı!

Bir babanın en zor anı!

TBMM'de koronavirüs alarmı: Tüm lokantalar kapatılacak

TBMM'de koronavirüs alarmı: Tüm lokantalar kapatılacak

Ailesiyle ölümden dönen Alişan'ın duygusal anları: Oğlumun hayatını o kurtardı!

Ailesiyle ölümden dönen Alişan'ın duygusal anları: Oğlumun hayatını o kurtardı!

Evrim için şok sözler: Beni kandırdı! Hakkımı helal etmiyorum

Evrim için şok sözler: Beni kandırdı! Hakkımı helal etmiyorum

Koronavirüs aşısında umutlandıran haber

Koronavirüs aşısında umutlandıran haber

ABD ödülü 2 katına çıkardı! Kimliğini verene 10 milyon dolar

ABD ödülü 2 katına çıkardı! Kimliğini verene 10 milyon dolar

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Çıplak paylaşımı hayranlarını kızdırdı

Çıplak paylaşımı hayranlarını kızdırdı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Kucak kucağa oturan çifti paylaştı! 'Kapalı kapılar ardında...'

Kucak kucağa oturan çifti paylaştı! 'Kapalı kapılar ardında...'

Pankart tepkisine Eren Bülbül'lü yanıt

Pankart tepkisine Eren Bülbül'lü yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ezgi Avcı ve Nemanja Djurisic evlendi! İşte nikahtan fotoğraflar

Ünlü basketbolcu ile evlendi

Love Island programında yeni skandal! Tanışıp cinsel ilişkiye girdiler

Eski partnerinin yanında cinsel ilişkiye girdi! Sesleri rahatsız etti

Mine Tugay kimdir? Yeni halini Instagram'da paylaştı

Sosyal medyayı salladı!

Farah Zeynep Abdullah ve Reynmen yakalandı! Aşk mı yaşıyorlar?

Sosyal medya fenomeniyle yakalandı

Kourtney Kardashian parlak bikinisiyle beğeni topladı

Parlak bikinisiyle yüreklendirdi

Derya Şensoy: Bu benim bronza çok yakın halim

'Bronzlaş' diyenlere yanıt! İncecik oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.