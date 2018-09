‘Sandy Kasırgasının Yaraları Altı Yıl Sonra Sarıldı’

Sandy Kasırgası nedeniyle, New York’un en bilinen deniz kenarı semtlerinden biri olan Rockaway Beach’te yüzlerce ev selin şiddetiyle yıkılmış çok sayıda iş yeri de hasar görmüştü. Selin yol açtığı yangınlarda 200 ev ve onlarca işyeri de tamamen yanmıştı. Bölgede yıllardır süren onarım çalışmaları geçtiğimiz aylarda sonlandı. New York’ta kasırgadan en fazla etkilenen Rockaway Beach ise eski günlerine geri döndü.

New York ve New Jersey’de on binlerce kişiyi evsiz bırakan Sandy Kasırgası sonrasında hasar gören birçok ev ve işyerinin yüzde doksanı onarıldı.

Altı yıl önce New York ve New Jersey eyaletlerinde yüzden fazla kişinin yaşamını yitirdiği yüz binleri evsiz bırakan ‘Sandy Kasırgası’nın yaraları büyük bir oranda sarıldı.

Rockaway Beach İş Geliştirme yetkilileri de bölgede kasırganın yol açtığı yıkımın bu yıl büyük bir ölçüde ortadan kalktığını belirttiler. Rockaway Beach’te iş yapmak isteyenler için açtıkları stantlarda ilgilenenlere bilgi veren yetkililer, “Rockaway Beach’te, Sandy Kasırgası’nın yaraları tam olarak bu yıl sarıldı denilebilir. Yüzde beş ile yüzde on arasında onarılmayan ev ve iş yeri kaldı. Alt yapı çalışmaları tamamen sona erdi. İşler düzelince Rockaway Beach’e olan ilgi de arttı. Birçok yeni işyeri açmak isteyen kişi var. Onlara yardımcı oluyoruz. Kasırga sonrasında düşen emlak fiyatları da normale dönmeye başladı. İlgiden memnunuz seneye kasırgadan hiç bir iz kalmaz” diye konuştu.

Sandy Atlantik Okyanusu’nda oluşan en büyük kasırgaydı

Atlantik Okyanusu'nda oluşan ve kayıtlara geçen en büyük kasırga olan Sandy Kasırgası Jamaika, Haiti, Dominik Cumhuriyeti, Küba, Bahama Adaları, Kanada ve ABD'nin birçok doğu eyaletlerini vurmuştu.

Sandy Kasırgası’ndan ABD’de en fazla New York ve New Jersey eyaletleri etkilenmişti. On milyarlarca dolar zarara yol açan kasırga sonrasında New York ve New Jersey eyaletlerinde yüzden fazla kişi yaşamını yitirmişti.

New York'ta Sandy Kasırgası yüzünden Metro istasyonları, tüneller, otoyollarda büyük hasar oluşmuş, yedi metro istasyonu sel nedeniyle kullanılamaz hale gelmişti. Manhattan’da birçok araç sel suları altında kalmış, bazı binalar kısmen çökmüştü.

Sandy Kasırgası’ndan etkilenen bölgelerde bulunan Türklere ait çok sayıda iş yeri ve ev de hasar görmüştü.