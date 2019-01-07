Sanem Çelik, Bir Litre Gözyaşı dizisinden ayrıldı

Kanal D'nin pazar akşamları seyirciyle buluşan "Bir Litre Gözyaşı" dizisi, 13. bölümünün ardından çekimlerine ara vermişti. Ocak ayındaki düşük reklam gelirleri nedeniyle özel kanalların dizilerle ilgili verdikleri 3 haftalık mola bittiğinde "Bir Litre Gözyaşı" da seyirciyle buluşmaya devam edecek.

Ancak Medyapım ve MF Yapım imzalı projenin ekran yolculuğuna gençlik dizisi konseptiyle devam edeceği ortaya çıktı. Bu gelişme sonrası Sanem Çelik'in de 13. bölüm itibariyle "Bir Litre Gözyaşı" dizisine veda ettiği öğrenildi.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan ayrıldıktan sonra "Bir Litre Gözyaşı" projesine başlayan Çelik, ölümcül bir hastalıkla mücadele eden Cihan (Miray Daner) karakterinin annesi Figen'i canlandırıyordu.

