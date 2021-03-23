Sanem Çelik EDHO'dan neden ayrılıyor? Sanem Çelik kimdir?

ATV’nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 6 sezondur izleyenler tarafından heyecanla takip ediliyor. Baş rollerinde Oktay Kaynarca, Ali Sürmeli, Ozan Akbaba gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizinin Ceylan’ı yeni bölümün ardından kadroda yer almayacak. Diziyi yakından takip edenler ise Sanem Çelik EDHO’dan ayrılacak mı? Sanem Çelik EDHO’dan neden ayrılıyor? Sorularına yanıt arıyor. İşte, detaylar….
Sanem Çelik EDHO'dan neden ayrılıyor?
ATV ekranlarının fenomen dizisinin sevilen oyuncusu Sanem Çelik, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz kadrosundan ayrılıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre daha önce de diziden ayrılan ve geri gönen Çelik EDHO'ya veda ediyor. Ancak, ayrılığın sebebi ile ilgili herhangi bir açıklama bulunmuyor.
SANEM ÇELİK KİMDİR?
18 Mayıs 1975 yılında İstanbul’da doğan Sanem Çelik, eğitim hayatına 1982 yılında Erenköy İlkolu’nda başlamıştır.
Okul yıllarında İstanbul Belediye Konservatuvarı’nda Bale eğitimi alan Çelik, 1999 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Oyunculuk Ana Sanat Dalı Tiyatro bölümün’den mezun olmuştur. İlk olarak 1994-1996 yılında oyunculuğa reklam filmleri ile başlayan Sanem Çelik aynı zamanda animasyon ve seslendirme de yapmıştır.
SANEM ÇELİK'İN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER
1996: Yaban
2000: Filler ve Çimen
2002: Sır Çocukları
2005: Ayın Karanlık Yüzü
2013: Behzat Ç. Ankara Yanıyor
2014: Balık
1997-1999: Kara Melek
2000 : Kör Talih
2002 : Canım Kocacım
2003 : Günahım Neydi Allah'ım
2004-2006: Aliye
2008-2009: Güldünya
2013 : İnadına Yaşamak
2014 : Çocuklar Duymasın
2016-2018, 2020-günümüz : Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
2018-2019: Bir Litre Gözyașı
EDHO OYUNCU KADROSU
Oktay Kaynarca
Sanem Çelik
Ali Sürmeli
Yunus Emre Yıldırımer
Hüseyin Avni Danyal
Ozan Akbaba
Sabina Toziya
Turgay Tanülkü
Yalçın Hafızoğlu
Engin Benli
Emir Benderlioğlu
Pelin Akil
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