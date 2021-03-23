Sanem Çelik EDHO'dan neden ayrılıyor? Sanem Çelik kimdir?

ATV’nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 6 sezondur izleyenler tarafından heyecanla takip ediliyor. Baş rollerinde Oktay Kaynarca, Ali Sürmeli, Ozan Akbaba gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizinin Ceylan’ı yeni bölümün ardından kadroda yer almayacak. Diziyi yakından takip edenler ise Sanem Çelik EDHO’dan ayrılacak mı? Sanem Çelik EDHO’dan neden ayrılıyor? Sorularına yanıt arıyor. İşte, detaylar….

Sanem Çelik EDHO'dan neden ayrılıyor?

ATV ekranlarının fenomen dizisinin sevilen oyuncusu Sanem Çelik, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz kadrosundan ayrılıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre daha önce de diziden ayrılan ve geri gönen Çelik EDHO'ya veda ediyor. Ancak, ayrılığın sebebi ile ilgili herhangi bir açıklama bulunmuyor.

SANEM ÇELİK KİMDİR?

18 Mayıs 1975 yılında İstanbul’da doğan Sanem Çelik, eğitim hayatına 1982 yılında Erenköy İlkolu’nda başlamıştır.

Okul yıllarında İstanbul Belediye Konservatuvarı’nda Bale eğitimi alan Çelik, 1999 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Oyunculuk Ana Sanat Dalı Tiyatro bölümün’den mezun olmuştur. İlk olarak 1994-1996 yılında oyunculuğa reklam filmleri ile başlayan Sanem Çelik aynı zamanda animasyon ve seslendirme de yapmıştır.