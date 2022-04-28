Şangay’daki önlemler artık insanları deliye döndürdü! "Ölmek istiyorum! Kimsenin umurunda değil!"

Sıfır vaka politikasının devam ettiği Çin’in Şangay kentinden gelen son görüntüler yürek burktu. Koruyucu kıyafetler giyen 4 yetkili tarafından gözaltına alınan çaresiz bir yabancının üzücü görüntüleri adeta yürek burktu.

HIZLA YAYILDI

Görüntüler bir aydan uzun süredir devam eden izolasyonun, 25 milyon nüfuslu kentin insanları için ne kadar dayanılmaz hale geldiğini gözler önüne serdi. Kafkasyalı olduğu tahmin edilen adamın görüntüleri, Çin’in ağır sansür içeren internet kurallarını aşıp hızla yayıldı.

SONUNDA GÖZALTINA ALINDI

Videoda adamın gergin bir halde Fransızca olduğu tahmin edilen bir aksanla "Ölmek istiyorum!" diye bağırdığı, onu tutmaya çalışan görevlilerin ise onu sakin olmaya davet ederek Çin’de olduğunu ve buradaki yasalara ve düzenlemelere saygı duyması gerektiğini söylediği görülüyor. Ağlayarak koşturan adam, tüm mücadelesine rağmen bariyerlere çarptıktan sonra gözaltına alınıyor.

Şangay, Salı günü, bir gün önce 52'den 48 yeni ölüm bildirdi ve şehrin 17 Nisan'dan bu yana resmi ölüm sayısını 238'e çıkardı.



