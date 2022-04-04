Şangay’da Enfekte Çocukların Ailelerinden Ayrılmasına Tepki

Batılı diplomatlar Shangay’da, COVID-19 önlemleri kapsamında çocukların, anne-babalarından ayrılması konusunda kaygılarını dile getirdi.

Şangay’da COVID-19 pozitif çocukları, anne-babalarından ayırma uygulaması hem kamuoyunda hem de batılı diplomatlar arasında büyük tepkiye neden oldu.

30 ülkeden diplomatlar, Çin Dışişleri Bakanlığı’na mektup yazarak yetkililerden uygulamayı sonlandırmasını istedi.

Şangay yeni Corona virüsü salgını dalgası nedeniyle, 28 Mart’tan itibaren iki aşamalı kapanma uygulamaya başladı. Kapanma kentin doğu bölgelerinde başladı daha sonra tamamını kapsayacak şekilde genişletildi.

Yetkililer 26 milyon kent sakinine uygulanan testlerin sonuçları gelene kadar kapanmayı uzatma kararı aldı. Daha önce kapanmanın Salı günü sona ereceği bildirilmişti.

Fransa’nın Şangay Konsolosluğu tarafından Dış İlişkiler Dairesi’ne 31 Mart’ta yazılan mektupta ‘‘Hiçbir koşulda anne-babalar ve çocukların ayrılmamasını talep ediyoruz’’ denildi.

Diplomatlar garanti talep etti

İngiltere’nin Pekin Büyükelçiliği tarafından Çin Dışişleri Bakanlığı’na hitaben yazılan başka bir mektupta da yerel yetkililerin, COVID-19 pozitif çocukları, anne-babalarından ayırma girişimlerinin kaygı uyandırdığı belirtilerek bunun diplomatların başına gelmeyeceğinin garantisinin verilmesi talep edildi.

Fransa Konsolosluğu ve İngiltere Büyükelçiliği, söz konusu mektupları aralarında Avrupa Birliği, Norveç, İsviçre, Avustralya ve Yeni Zelanda’nın olduğu diğer ülkeler adına da yazdıklarını bildirdi.

Reuters haber ajansına göre Fransa Konsolosluğu mektubunda, hastalığı asemptomatik ve hafif şekilde geçiren vakaların İngilizce iletişim kurabilen personelle birlikte özel izolasyon bölgelerine gönderilmesini istedi.

Uygulama kapsamında asemptomatik vakalar ortak karantina merkezlerine gönderiliyor. Bu merkezerin bazılarının çok kalabalık olmasından ve hijyenik olmamasından şikayet ediliyor.

Yine Reuters’a göre İngiltere Büyükelçiliği mektubunda, yakın zamanda açılan mobil hastanelerdeli koşullardan ve mahremiyet eksikliğinden endişe duyulduğunu da bildirdi. Reuters tarafından görülen mektupta, izolasyonun diplomatik konutlarda yapılmasının Viyana Sözleşmesi’yle tutarlı ‘‘tercih edilen bir çözüm’’ olacağı belirtildi.

Konsolosluk sözcülerinden biri konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada ‘‘İngiltere’nin Şangay Konsolosluğu, COVID-19 politikalarının İngiliz vatandaşlarını etkileyebilecek çeşitli yönleri nedeniyle kaygılarını dile getiriyor’’ dedi.

Fransa Konsolosluğu ve mektuplarda adı geçen Avustralya Konsolosluğu’ysa yorum yapmayı reddetti.

ABD imza atmadı

ABD ise iki mektubun da imzacıları arasında yer almadı.

Ancak Reuters’a haber ajansına göre ABD’nin Şangay Başkonsolosu Jim Heller, ABD vatandaşları için kurulan özel bir mesajlaşma grubunda konsolosluğun, Avrupalı misyonların mektuplarında Şangay yönetimiyle ilgili gündeme getirilen kaygıların çoğunun farkında olduğunu kaydetti.

ABD Büyükelçiliği sözcüsü ise Heller’in yorumlarıyla ilgili değerlendirme yapmayı reddetti ancak COVID-19 pandemisi döneminde büyükelçilik çalışanlarının gördüğü muameleye ilgilenmenin en önemli görevlerinden biri olduğunu söyledi. Sözcü, büyükelçiliğin COVID-19 politikaları konusunda Çin hükümetiyle temas halinde olduğunu ekledi.

Norveç, İsviçre, Yeni Zelanda ve mektupta adı geçen diğer ülkeler Reuters’ın yorum talebine henüz yanıt vermedi.

Pazartesi günü Şangay yetkilisi Wu Quianyu, düzenlediği basın toplantısında anne-babaların da enfekte olmaları durumunda çocuklarına eşlik edebileceklerini ancak hasta olmamaları halinde çocuklarından ayrılacağını belirtmişti. Yetkili, politikaların halen düzenlenmekte olduğunu da kaydetmişti.

Çin, COVID-19 testlerinin Şangay’ın 26 milyon sakinine uygulanabilmesi için binlerce askeri personeli ve sağlık çalışanını kente gönderdi. Vakaların gittikçe arttığı ve kapanmanın uygulandığı kentte, şimdiye kadar yapılan en büyük kamu sağlığı operasyonunun gerçekleştirildiği haber veriliyor.

Önlemler Çin’in finans merkezi Şangay’da günlük hayatı ve iş dünyasının operasyonlarını da aksatıyor.

Bazı kent sakinleri sabahın erken saatlerinde kapılarında beyaz üniformalı sağlık çalışanlarını buldu ve pijamalarıyla sıraya girerek zorunlu COVID-19 testi yaptırdı.

Şangay’da 3 Nisan itibarıyla 8 bin 581 asemptomatik vaka ve 425 semptomatik vaka tespit edildi.

Şangay, Çin’in test uygulanmasına ve tüm pozitif vakalarla yakın temaslı oldukları kişilerin takip ve tecrit edilmesine dayanan COVID-19’la mücadele stratejisi kapsamında bir deney alanı konumunda.

