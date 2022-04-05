“Şangay'daki Durum Giderek Kötüleşiyor”

26 milyon nüfuslu Şangay'da, yetkililer, COVID-19 salgınının ”ciddiyetini koruduğunu” söyledi. Ülkenin en büyük metropolü olan Şangay'da salgınla mücadele için başlatılan kapanma sürecinin de uzatılmasına karar verildi.

Çin devlet medyası, Şangay'ın salgın kontrolu çalışma grubunun başkanı Gu Honghui'nin kentteki salgının "hala yüksek seviyede seyrettiğini" söylediğini bildirdi. Gu, "Durum son derece ciddi" dedi.

2 bini ordu mensubu olmak üzere 10 binden fazla sağlık çalışanı, salgınla mücadelede yardımcı olmak üzere Şangay'a gönderildi. Sağlık çalışanları, bazıları haftalardır kapanma talimatı altında olan kent sakinlerine COVID-19 testi yapıyor.

Şangay'ın doğusunda geçen hafta Cuma günü açılma sürecinin başlaması bekleniyordu. Ancak kentin doğu kesimi, batı kesimiyle beraber kapanma talimatı altında kalmaya devam ediyor.

73 bin yeni vaka

Kentte Pazartesi günü çoğu hastalık belirtisi göstermeyen 13 bin 354 yeni vaka tespit edildi. Böylelikle Şangay'da geçen ay salgının son dalgası başladığından bu yana toplam vaka sayısı 73 bine yükseldi.

Omicron varyantının alt türü BA.2'nin körüklediği salgın şimdiye kadar Şangay'da ölüme yol açmadı. BA.2'nin delta varyantına kıyasla çok daha bulaşıcı ancak daha haz öldürücü olduğu söyleniyor.

Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin bölgesinde ve başkent Pekin'de de COVID-19 salgınları devam ediyor. Pekin'de son olarak tespit edilen dokuz vakanın sadece birinin belirtisiz olduğu kaydedildi. Vakanın tespit edildiği alışveriş merkezi tamamen kapatıldı.

Öte yandan Şangay'da halk, gıda ve diğer gereksinimlerinin karşılanmasında zorluk yaşandığına ilişkin şikayetlerde bulunuyor. Sağlık çalışanı, gönüllü ve onbinlerce kişinin tecrit altında tutulduğu tesislerde yatak sıkıntısı olduğu söyleniyor.

Şangay'daki sergi sarayı ve diğer büyük mekanlar, hastalığı hafif belirtilerle ya da belirtisiz atlatanların tutulduğu dev karantina merkezlerine dönüştürüldü.

Bebeklerin ailelerinden ayrılması ve COVID-19 kısıtlamaları nedeniyle kendi çalıştığı hastaneye alınmadığı için bir hemşirenin hayatını kaybetmesine ilişkin haber ve görüntüler kamuoyunda infiale yol açtı.

Çin'in finans başkenti olarak bilinen ve ülkenin ana nakliyat ve imalat merkezlerinden biri olan Şangay'da salgının neden olacağı olumsuz ekonomik etkilerse kaygı uyandırıyor. Kentte toplu taşımacılığın büyük bir kısmı durdurulurken öncelikli olmayan işyerleri kapatıldı.

Havalimanı ve tren istasyonlarıysa açık kalmaya, otomobil fabrikaları da imalata devam ediyor.

Amerikan Ticaret Odası'nın geçen hafta yaptığı bir ankete göre uluslararası etkinliklerin iptal edildiği Şangay'da faaliyet gösteren beş yabancı şirketin üçü, bu yılki satış tahminlerinde kesinti yaptı. Ankete yanıt veren 120 şirketin 40'ı, yatırımlarını ertelediğini söyledi.

Çin, ekonomik kaygılara ve kamuoyunda giderek artan rahatsızlığa rağmen kapanma, kitlesel test ve zorunlu karantinaya dayalı salgında "sıfır tolerans" uygulamasını sürdüreceğini yineliyor.

