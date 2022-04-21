HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Şanghay 4 Milyon Kişiyi Daha İzolasyondan Çıkardı

Şanghay 4 Milyon Kişiyi Daha İzolasyondan Çıkardı

20.04.2022 21:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin’in en büyük kenti Şanghay’da uygulanan sıkı Corona virüsü önlemleri kapsamında getirilen karantina kademeli olarak hafifletiliyor. Bugün 4 milyon kişi daha karantinadan çıkartıldı

Şanghay 4 Milyon Kişiyi Daha İzolasyondan Çıkardı

Çin’in en büyük kenti Şanghay’da uygulanan sıkı Corona virüsü önlemleri kapsamında getirilen karantina kademeli olarak hafifletiliyor. Bugün 4 milyon kişi daha karantinadan çıkartıldı.

25 milyon nüfuslu kentte şu anda toplamda yaklaşık 12 milyon kişiye, önlemlerin hafifletildiği ilk turda evlerinden dışarı çıkma izni çıktı. Açıklamayı yapan sağlık yetkilisi Wu Ganyu virüsün ilk kez kentin bazı bölgelerinde sıkı şekilde kontrol edilebilir hale geldiğini bildirdi.

‘‘Kapalı’’ olarak değerlendirilen bazı bölgelerin durumunun ‘‘kontrol altında’’ şeklinde değiştirilmesiyle 4 milyondan fazla kişi daha bugün dışarı çıkabilir konuma geldi. Ancak Wu bu kişilerin bazılarının mahallelerinin dışına çıkmalarına izin verilmediğini ve büyük toplantılara katılmalarının da yasak olduğunu belirtti.

Çin’in son COVID-19 dalgasındaki vaka sayıları diğer ülkelere göre düşük sayılsa da iktidar partisi sıfır tolerans politikası uygulayarak her vakayı izole ediyor ve büyük kentleri kapatıyor.

Hükümet bugün Çin ana karasında 19 bin 927 yeni vaka açıkladı; ancak bu vakaların sadece 2 bin 761’inin semptom gösterdiği kaydedildi. Vakaların yüzde 95’i yani 18 bin 902’si Şanghay’da görüldü; 2 bin 495’i semptom gösterdi.

Pozitif çıkan semptomsuzlar karantina merkezlerine alındı

Şanghay, vakalardaki artış nedeniyle 28 Mart’tan itibaren işyerlerini kapatmaya ve halkı tecrit etmeye başlamıştı. Bu durum karantinadakilerin gıda ve ilaca erişiminin olmadığı şikayetlerine neden olmuştu. Şanghay’da testi pozitif çıkan ancak semptomu olmayan kişiler, karantina merkezlerine dönüştürülen sergi salonları ve diğer kamu binalarında tutuluyordu.

Şanghay sağlık yetkilileri dün COVID-19’a yakalanan yedi kişinin öldüğünü, ancak bu kişilerin kanser, kalp hastalığı ve başka nedenlerle hayatını kaybettiğini bildirdi.

IMF büyüme tahminini düşürdü

Öte yandan Uluslararası Para Fonu IMF, Şanghay ve diğer sanayi merkezlerindeki kapanmadan dolayı bu yıl Çin’in yıllık ekonomik büyüme tahminini yüzde 4,8’den yüzde 4,4’e çekti. Bu oran, geçen yılki yüzde 8,1’lik büyümenin neredeyse yarısına işaret ediyor ve iktidardaki Komünist Parti’nin yüzde 5,5 hedefinin de altında kalıyor.

Bu hafta gelen resmi rakamlar Çin’de bu yılın ilk üç ayında ekonomik büyümenin 2021’in son çeyreğine kıyasla azaldığını gösteriyor.

IMF raporunda Çin’deki kapanmaların başka yerlerde tedarik zinciri kesintilerini arttıracağını ve enflasyonun yükselmesi için baskı yapabileceğini belirtmişti.

İktidar partisi, işletmelere vergi iadesi ve başka yardımlar için söz verirken büyük ölçekli teşvik harcamalarından kaçınıyor. Ekonomi uzmanları, hükümetin stratejisinin sonucunu uzun sürede alabileceğini ve Pekin'in daha fazla harcama yapması ya da faiz oranlarını düşürmesi gerekebileceğini belirtiyor.

Çinli liderler, mahalleleri ve diğer küçük bölgeleri izole ederek şehirleri tamamen kapatmaktan kaçınmıştı. Böylece salgınla mücadele önlemlerinin insani ve ekonomik maliyetini azaltmayı hedefliyorlardı.

Ancak Şanghaylı yetkililer yeterince agresif davranmadıkları eleştirilerine maruz kalınca, birçok bölgede daha sıkı kontrollar uygulamaya başladılar.

Çin’de bazı şehirler kontrolları hafifletirken kuzeydoğudaki 5 milyon 300 bin nüfuslu Harbin, bugün otobüs ve metro seferlerini askıya aldı ve bölgeler arası seyahati yasakladı.

Tarım Bakanlığı’ndan talimat

Tarım Bakanlığı ise bugün yerel yetkililere Çin'in 1,4 milyar nüfusunu doyuran çiftçilerin ilkbahar ekimlerini engelleyebilecek herhangi bir önlemden kaçınmaları talimatını verdi.

Bu talimat, buğday ve diğer ürünlerin üretiminin aksayabileceği, bunun ithalat talebini ve zaten yüksek olan küresel fiyatları arttırabileceği uyarısının ardından geldi.

Kuzeydoğuda Çangçun, Jilin ve Şenyang, Pekin'in doğusundaki Tiençin limanı ve güneyde Şencen ve Guangzhou gibi diğer sanayi ve ticaret merkezlerinde de işyerleri kapatıldı, seyahat yasakları ve izolasyon uygulandı.

Küresel otomobil üreticileri ve diğer üreticiler, tedarikçilerin ürünleri gönderememesinden dolayı üretimi durdurdu ya da azalttı.

Bu hafta Volkswagen, Çangçun fabrikasının üretime yeniden başladığını, Şanghay tesisinin ne zaman yeniden faaliyete geçebileceğini ise değerlendirdiğini bildirdi. BMW ise Şenyang'daki fabrikasının yeniden açıldığını kaydetti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Biden Beyaz Saray’da Askeri Liderleri AğırladıBiden Beyaz Saray’da Askeri Liderleri Ağırladı
Bakan Çavuşoğlu açıkladı! İşte geri gönderilen göçmen sayısıBakan Çavuşoğlu açıkladı! İşte geri gönderilen göçmen sayısı
Dünya gördü! Zelenskiy'nin ekipmanında Yozgat detayıDünya gördü! Zelenskiy'nin ekipmanında Yozgat detayı
Anahtar Kelimeler:
Çin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Galatasaray iflas bayrağını açtı! 47 milyon Euro...

Galatasaray iflas bayrağını açtı! 47 milyon Euro...

Psikolog Esra Ezmeci'nin "Çok ateşliyim kimse beni tatmin etmiyor" sorusuna cevabı olay oldu

Psikolog Esra Ezmeci'nin "Çok ateşliyim kimse beni tatmin etmiyor" sorusuna cevabı olay oldu

Gizemli virüs paniği! Bir ülkede daha görüldü

Gizemli virüs paniği! Bir ülkede daha görüldü

Kızını öldürdü, anne intihar etti! Vahşetle ilgili yeni gelişme

Kızını öldürdü, anne intihar etti! Vahşetle ilgili yeni gelişme

Bakan Çavuşoğlu açıkladı! İşte geri gönderilen göçmen sayısı

Bakan Çavuşoğlu açıkladı! İşte geri gönderilen göçmen sayısı

Füze denemesi başarılı oldu! Putin dünyaya meydan okudu: Bir kez daha düşünecekler

Füze denemesi başarılı oldu! Putin dünyaya meydan okudu: Bir kez daha düşünecekler

İlginizi Çekebilir

Ağaç yaşken eğilir dedi! Putin’den yeni tasarı

Ağaç yaşken eğilir dedi! Putin’den yeni tasarı

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızda mutlaka bulunması gereken hayat kurtarıcı ürünler

Arabanızda mutlaka bulunması gereken hayat kurtarıcı ürünler

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

İngiliz adam herkes şoke etti! Koreli kadına dönüşmek için...

İngiliz adam herkes şoke etti! Koreli kadına dönüşmek için...

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.