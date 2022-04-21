Şanghay 4 Milyon Kişiyi Daha İzolasyondan Çıkardı

Çin’in en büyük kenti Şanghay’da uygulanan sıkı Corona virüsü önlemleri kapsamında getirilen karantina kademeli olarak hafifletiliyor. Bugün 4 milyon kişi daha karantinadan çıkartıldı.

25 milyon nüfuslu kentte şu anda toplamda yaklaşık 12 milyon kişiye, önlemlerin hafifletildiği ilk turda evlerinden dışarı çıkma izni çıktı. Açıklamayı yapan sağlık yetkilisi Wu Ganyu virüsün ilk kez kentin bazı bölgelerinde sıkı şekilde kontrol edilebilir hale geldiğini bildirdi.

‘‘Kapalı’’ olarak değerlendirilen bazı bölgelerin durumunun ‘‘kontrol altında’’ şeklinde değiştirilmesiyle 4 milyondan fazla kişi daha bugün dışarı çıkabilir konuma geldi. Ancak Wu bu kişilerin bazılarının mahallelerinin dışına çıkmalarına izin verilmediğini ve büyük toplantılara katılmalarının da yasak olduğunu belirtti.

Çin’in son COVID-19 dalgasındaki vaka sayıları diğer ülkelere göre düşük sayılsa da iktidar partisi sıfır tolerans politikası uygulayarak her vakayı izole ediyor ve büyük kentleri kapatıyor.

Hükümet bugün Çin ana karasında 19 bin 927 yeni vaka açıkladı; ancak bu vakaların sadece 2 bin 761’inin semptom gösterdiği kaydedildi. Vakaların yüzde 95’i yani 18 bin 902’si Şanghay’da görüldü; 2 bin 495’i semptom gösterdi.

Pozitif çıkan semptomsuzlar karantina merkezlerine alındı

Şanghay, vakalardaki artış nedeniyle 28 Mart’tan itibaren işyerlerini kapatmaya ve halkı tecrit etmeye başlamıştı. Bu durum karantinadakilerin gıda ve ilaca erişiminin olmadığı şikayetlerine neden olmuştu. Şanghay’da testi pozitif çıkan ancak semptomu olmayan kişiler, karantina merkezlerine dönüştürülen sergi salonları ve diğer kamu binalarında tutuluyordu.

Şanghay sağlık yetkilileri dün COVID-19’a yakalanan yedi kişinin öldüğünü, ancak bu kişilerin kanser, kalp hastalığı ve başka nedenlerle hayatını kaybettiğini bildirdi.

IMF büyüme tahminini düşürdü

Öte yandan Uluslararası Para Fonu IMF, Şanghay ve diğer sanayi merkezlerindeki kapanmadan dolayı bu yıl Çin’in yıllık ekonomik büyüme tahminini yüzde 4,8’den yüzde 4,4’e çekti. Bu oran, geçen yılki yüzde 8,1’lik büyümenin neredeyse yarısına işaret ediyor ve iktidardaki Komünist Parti’nin yüzde 5,5 hedefinin de altında kalıyor.

Bu hafta gelen resmi rakamlar Çin’de bu yılın ilk üç ayında ekonomik büyümenin 2021’in son çeyreğine kıyasla azaldığını gösteriyor.

IMF raporunda Çin’deki kapanmaların başka yerlerde tedarik zinciri kesintilerini arttıracağını ve enflasyonun yükselmesi için baskı yapabileceğini belirtmişti.

İktidar partisi, işletmelere vergi iadesi ve başka yardımlar için söz verirken büyük ölçekli teşvik harcamalarından kaçınıyor. Ekonomi uzmanları, hükümetin stratejisinin sonucunu uzun sürede alabileceğini ve Pekin'in daha fazla harcama yapması ya da faiz oranlarını düşürmesi gerekebileceğini belirtiyor.

Çinli liderler, mahalleleri ve diğer küçük bölgeleri izole ederek şehirleri tamamen kapatmaktan kaçınmıştı. Böylece salgınla mücadele önlemlerinin insani ve ekonomik maliyetini azaltmayı hedefliyorlardı.

Ancak Şanghaylı yetkililer yeterince agresif davranmadıkları eleştirilerine maruz kalınca, birçok bölgede daha sıkı kontrollar uygulamaya başladılar.

Çin’de bazı şehirler kontrolları hafifletirken kuzeydoğudaki 5 milyon 300 bin nüfuslu Harbin, bugün otobüs ve metro seferlerini askıya aldı ve bölgeler arası seyahati yasakladı.

Tarım Bakanlığı’ndan talimat

Tarım Bakanlığı ise bugün yerel yetkililere Çin'in 1,4 milyar nüfusunu doyuran çiftçilerin ilkbahar ekimlerini engelleyebilecek herhangi bir önlemden kaçınmaları talimatını verdi.

Bu talimat, buğday ve diğer ürünlerin üretiminin aksayabileceği, bunun ithalat talebini ve zaten yüksek olan küresel fiyatları arttırabileceği uyarısının ardından geldi.

Kuzeydoğuda Çangçun, Jilin ve Şenyang, Pekin'in doğusundaki Tiençin limanı ve güneyde Şencen ve Guangzhou gibi diğer sanayi ve ticaret merkezlerinde de işyerleri kapatıldı, seyahat yasakları ve izolasyon uygulandı.

Küresel otomobil üreticileri ve diğer üreticiler, tedarikçilerin ürünleri gönderememesinden dolayı üretimi durdurdu ya da azalttı.

Bu hafta Volkswagen, Çangçun fabrikasının üretime yeniden başladığını, Şanghay tesisinin ne zaman yeniden faaliyete geçebileceğini ise değerlendirdiğini bildirdi. BMW ise Şenyang'daki fabrikasının yeniden açıldığını kaydetti.

