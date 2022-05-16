Şanghay Haziran’da Normale Dönmeye Hazırlanıyor

Çin'in finans merkezi Şanghay'da COVID-19 salgınını kontrol altına almak amacıyla altı haftadan uzun süredir devam eden ve Çin ekonomisini derinden zedeleyen kapanma sürecinin 1 Haziran'dan itibaren sona ereceği ve normal hayata dönüleceği açıklandı.|

Şanghay Belediye Başkan Yardımcısı Zong Ming, kentin kademeli olarak yeniden açılacağını, enfeksiyon vakalarının yeniden artmasını önlemek için kentteki hareketliliğe getirilen kısıtlamaların 21 Mayıs'a kadar yürürlükte kalacağını bildirdi.

Zong, "1 Haziran'dan Haziran ortası ve sonuna kadar, enfeksiyon vakalarındaki artış riski kontrol altında tutulduğu sürece, salgın önleme ve kontrol çalışmaları yürüteceğiz, kentte normal üretim ve hayatın tam olarak yeniden başlamasını sağlayacağız" dedi.

Ancak Şanghay Belediye Başkan Yardımcısı'nın bu açıklaması, bazı Şanghaylılar tarafından şüpheyle karşılandı. Bunun nedeni, kısıtlamaların kaldırılmasına ilişkin takvimde değişiklikler yapılmasının yarattığı hayal kırıklıkları.

Şanghay'taki tam kapanma önlemleri, yüz milyonlarca tüketicinin ve Çin'in birçok kentinde farklı sektörlerde çalışanların ekonomik sıkıntı çekmesine ve Çin ekonomisinin ikinci çeyrekte daralacağı korkularının artmasına neden oldu.

Dünyanın geri kalanına ayak uydurmaktan giderek uzaklaşan kısıtlamalar, küresel tedarik zincirleri ve uluslararası ticaret üzerinde şok dalgalarının yayılmasına yol açıyor. Çin dışında birçok ülke, COVID-19 enfeksiyonlarının yayılmasına rağmen kısıtlamaları kaldırmaya devam ediyor.

Pazartesi günkü veriler, Çin'in sanayi üretiminin ve perakende satışların Nidan ayında iki yıldan uzun süre sonra en hızlı gerilemeyi kaydettiğini gösteriyor.

Son veriler, Çin'de ikram hizmeti sağlayan catering sektörünün yüzde 22,7, emlak satışlarının yüzde 46,6, otomobil satışlarınınsa yüzde 47,6 oranında azaldığını ortaya koyuyor.

Çin'in en kalabalık kenti olan 25 milyon nüfuslu Şanghay'da veriler, otomobil galerilerinin kapalı olması nedeniyle Nisan ayında hiç otomobil satışı yapılmadığını gösteriyor. Merkezi Şanghay'da bulunan Çin Eastern Havayolları, Nisan ayında yolcu sayısının yüzde 90,7 oranında düştüğünü bildirdi.

Uzmanlar, Çin'deki ekonomik faaliyetlerin Mayıs ayında biraz iyileşme göstermiş olabileceğini söylerken Çin hükümeti ve merkez bankasının ekonomik toparlanmayı hızlandırmak için daha fazla teşvik adımları atması bekleniyor.

Ancak ekonomik toparlanmanın gücü ve dayanıklılığının, Çin'in "sıfır COVID" politikasından taviz vermemesi nedeniyle belirsiz olduğu öngörülüyor.

Verilerin Şanghay'ın yeniden açılma planlarıne gölge düşürmesi, Şanghay Borsası'nda işlem gören hisselerin değerinin gerilemesine neden oldu.

Başkent Pekin'de ise son üç haftadır her gün onlarca yeni COVID vakasının ortaya çıkması, en küçük çaplı enfeksiyon vakası artışının bile ortadan kaldırılmasının ne kadar zor olduğunun bir göstergesi.

Çin internet firması Baidu'nun izlediği veriler, Pekin'de Şanghay benzeri tam kapanma uygulaması olmasa da kısıtlamaların son bir haftadaki motorlu araç trafiğinin tam olarak kapanan Şanghay'dakine benzer seviyeye gerilediğini gösteriyor.

Restoranların iç mekanlarında hizmet verilmesinin yasaklandığı, toplu taşımanın kısıtlandığı Pekin'de yaşayanlare evlerinden çalışmaları tavsiye ediliyor.

Şanghay Belediye Başkan Yardımcısı Zong Ming, kentteki süpermarketlerin, bakkalların ve eczanelerin Pazartesi gününden itibaren açılmaya başlayacağını, ancak kentteki insan hareketliliği kısıtlamasının en erken 21 Mayıs'a kadar yürürlükte olacağını söyledi.

Zong, tren seferleri ve iç hat uçuşların da Pazartesi gününden itibaren kademeli olarak başlayacağını açıkladı. 22 Mayıs'tan itibarense otobüs seferleri kademeli olarak yeniden yapılmaya başlanacak. Ancak yolcuların otobüs yolculuğundan 48 saat önce negatif COVID-19 test sonucu almış olmaları gerekecek.

Şanghay'da 27 Mart'ta uygulamaya konulan kapanma sürecinin 5 Nisan'a kadar sürmesi bekleniyordu. Ancak yetkililer, sürecin sona erdirileceği takvim konusunda kent sakinlerini hayal kırıklığına uğratan açıklamalarda bulundu.

Geçen haftaysa Şanghay'daki apartman komplekslerinde yaşayanlara üç gün boyunca evlerinden çıkamayacakları, hatta bazı durumlarda evlerine kargo teslimatı alamayacakları bildirildi. Bir başka bildirideyse bu kısıtlamaların süresinin 20 Mayıs'a kadar uzatılacağı kaydedildi.

15 Mayıs'ta Şanghay'da binden az yeni vaka rapor edildi. Bu vakaların hepsi, kentin en sıkı kontrol altında tutulan bölgelerinde kayda geçti.

Şanghay'ın daha serbest olan ve salgının kökünün kazınması yolunda sağlanan ilerlemenin ölçüldüğü bölgelerinde iki gün art arda yeni vaka tespit edilmedi.

Üçüncü gün de yeni vaka tespit edilmemesi, "sıfır COVID" statüsüne erişildiği, kısıtlamaların gevşetilebileceği anlamına geliyor. 16 bölgesi bulunan Şanghay'da 15 bölge, "sıfır COVID" statüsüne erişti.

