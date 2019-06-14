Şanghay İşbirliği Örgütü Başkanlar Konseyi 19. Zirvesi

BİŞKEK (AA) - Şanghay İşbirliği Örgütünün (ŞİÖ) üye ve gözlemci ülkelerinin devlet ve hükümet başkanları Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te toplandı. ŞİÖ Dönem Başkanı Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, konuk devlet ve hükümet başkanlarını ve uluslararası kurumların yöneticilerini Cumhurbaşkanlığı Konutları alanında yer alan Kongre Merkezi'nde karşıladı. Aile fotoğrafı çektirilmesinin ardından örgüte üye ülkelerin devlet başkanları ilk olarak dar formatta basına kapalı görüştü. Daha sonra örgütün gözlemci ülkelerinin devlet başkanlarının da katılımıyla zirve genişletilmiş formatta devam etti. Zirvede, örgütün kurumsal olarak bölgedeki etkinliği, kurumsal gelişimi, internet ve bilgi güvenliği, ulaşım, lojistik, Afganistan'ı tehdit eden sorunlar ile mücadele ve güvenlik alanındaki iş birliği konularına ağırlık verildi. ŞİÖ dönem başkanlığı, zirve ile Kırgızistan'dan Rusya'ya geçti. Zirveye, örgütün üyesi Rusya'nın Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Özbekistan Devlet Başkanı Şefket Mirziyoyev, Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokoyev, Tacikistan Devlet Başkanı İmamali Rahmon, Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin yanı sıra gözlemci ülke Moğolistan'ın Cumhurbaşkanı Khaltma Battulga, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko katıldı.

- İnternette bilgi güvenliği Ceenbekov, zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, internette bilgi güvenliğine dikkati çekerek "İnternetteki yalan haber ve bilgiler, devletlerin güvenliğini tehdit etmektedir. Bilgi teknolojilerinin, suç, terör, siyasi ve askeri amaçla kullanıldığını görmekteyiz. Enformasyon güvenliğini sağlama konusu ŞİÖ'nün en önemli konulardan birisini teşkil etmelidir." dedi. ŞİÖ'nün dönem başkanlığını Kırgızistan'dan devralan Rusya Devlet Başkanı Putin, bilgi güvenliğiyle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: "Rusya olarak, ŞİÖ üye ülkelerine aşırılık, radikalizm ve terörizm fikirlerinin internet ortamında yayılmasına ve suç işlemek amacıyla bilgi teknolojilerin kullanılmasına izin verilmemesi için iş birliği çağrısı yapıyoruz." Putin, konuşmasında ayrıca, Suriye'de terörle mücadele konusunda ilerleme kaydedildiğini dile getirerek Suriye topraklarının büyük bölümünün terörden arındırıldığını ve İdlib'teki terörle mücadelenin süreceğini belirtti. Bilgi ve enformasyon teknolojileri alanında iş birliğinin önemine değinen Kazakistan Devlet Başkanı Tokoyev, ŞİÖ bünyesinde enformasyon güvenliği merkezinin kurulmasını teklif etti.

Tokoyev, Suriye konulu görüşmelere katkı yapmaya hazır olduklarının altını çizerek "Dış politikamızın önceliği dünyada ve bölgede siyasi diyaloğu geliştirmek ve barışa katkıda bulunmak için Suriye konulu görüşmelere katkı yapmaya hazırız." ifadesini kullandı. Bilgi teknolojilerinin geliştirilmesi ve bilgi paylaşımının önemine vurgu yapan Çin Devlet Başkanı Ciping de örgütün içinde siyasi diyaloğun artması, terörizm, radikalizm ve aşırılık tehdit unsurlarıyla mücadelenin önemine vurgu yaptı. Örgütün içindeki ilişkilerin açık ve tarafsız olması gerektiğine işaret eden Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Afganistan'da güvenliğin sağlanmasına yönelik gayretlerin destekçisi olduklarını ifade etti. Pakistan Başbakanı İmran Han da örgütte yeni olduklarını ve Pakistan'ın Orta Asya, Avrasya ve Uzak Doğu ülkeleri arasında turistik koridorun oluşturulmasından yana olduklarını belirtti. Barışçıl dış politika izlediklerini söyleyen Han, Körfez'de yaşanan gelimelerden endişe duyduklarını söyledi. Tacikistan Devlet Başkanı Rahmon ve Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, enformasyon alanında tehditlere karşı alınacak önlemlere destek olmaya hazır olduklarını dile getirdi.