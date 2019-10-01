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Şanghay İşbirliği Örgütü Üye Ülke Başsavcıları 17. Toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 17:55 | Son Güncelleme

Şanghay İşbirliği Örgütü Üye Ülke Başsavcıları Toplantısı'nda, Türkiye'yi "Diyalog Ortağı" sıfatıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca temsil etti

BİŞKEK (AA) - Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) üye ülke başsavcıları, dönem başkanı Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen "ŞİÖ Üye Ülke Başsavcıları 17. Toplantısı'nda" bir araya geldi.

Başsavcılık Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Ala-Arça Cumhurbaşkanlığı Konutu'ndaki Kongre Salonu'nda yapılan toplantıya Hindistan, Kazakistan, Kırgızistan, Çin Halk Cumhuriyeti, Pakistan, Rusya Federasyonu, Tacikistan, Özbekistan yanı sıra örgütün gözlemci ve diyalog ortağı üye ülkeleri Belarus, İran, Moğolistan, Ermenistan ve Türkiye başsavcıları katıldı.

Kırgızistan Başsavcısı Ötkürbek Jamşitov, toplantı öncesinde, konuk başsavcılarla ayrı ayrı bir araya gelerek, ikili iş birliği konularını görüştü.

Toplantıda Türkiye'yi "Diyalog Ortağı" sıfatıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca'nın yanı sıra Uluslararası İlişkiler Bürosu Başsavcısı İlknur Altıntaş, Başsavcı Tülay Taş, Başsavcı Alim Taş temsil etti.

Söz konusu toplantıda, uyuşturucu, psikotrop madde, kaçakçılık ve uyuşturucu kaçakçılığına karşı mücadele alanında başsavcılıklar arasında iş birliğini geliştirme konuları ele alındı.

Başsavcıların başkent Bişkek'te 6 yıl önce bir araya geldiği anımsatılan açıklamada, o günden beri, başsavcılıklar arasında stratejik ortaklığı geliştirme ve suçlarla mücadele konularında etkileşimin daha sistematik ve verimli hale geldiği vurgulandı.

- Örgüt, 2001'de kuruldu

Bölgede barış, güvenlik ve istikrarın ortak sağlanması, sürdürülmesi ve ülkeler arasında karşılıklı güven, iyi komşuluk ilişkilerinin güçlendirilmesini öngören ŞİÖ, Rusya, Çin, Kırgızistan, Kazakistan, Tacikistan ve Özbekistan'ın katılımıyla Çin'in Şangay kentinde 15 Haziran 2001'de resmen kurulmuştu.

Hindistan ve Pakistan 16 yıl sonra örgüte dahil olmuş, örgütün üye sayısı 8'e çıkmıştı.

Türkiye de Pekin'de 6-7 Haziran 2012'de düzenlenen ŞİÖ Devlet Başkanları Zirvesi'nde "Diyalog Ortağı" olmuştu.

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Kırgızistan ŞİÖ ŞİÖ üye ülke Başsavcıları 17. Toplantısı - Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca

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