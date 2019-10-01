Şanghay İşbirliği Örgütü Üye Ülke Başsavcıları 17. Toplantısı

Başsavcılık Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Ala-Arça Cumhurbaşkanlığı Konutu'ndaki Kongre Salonu'nda yapılan toplantıya Hindistan, Kazakistan, Kırgızistan, Çin Halk Cumhuriyeti, Pakistan, Rusya Federasyonu, Tacikistan, Özbekistan yanı sıra örgütün gözlemci ve diyalog ortağı üye ülkeleri Belarus, İran, Moğolistan, Ermenistan ve Türkiye başsavcıları katıldı.

Başsavcıların başkent Bişkek'te 6 yıl önce bir araya geldiği anımsatılan açıklamada, o günden beri, başsavcılıklar arasında stratejik ortaklığı geliştirme ve suçlarla mücadele konularında etkileşimin daha sistematik ve verimli hale geldiği vurgulandı.

- Örgüt, 2001'de kuruldu

Bölgede barış, güvenlik ve istikrarın ortak sağlanması, sürdürülmesi ve ülkeler arasında karşılıklı güven, iyi komşuluk ilişkilerinin güçlendirilmesini öngören ŞİÖ, Rusya, Çin, Kırgızistan, Kazakistan, Tacikistan ve Özbekistan'ın katılımıyla Çin'in Şangay kentinde 15 Haziran 2001'de resmen kurulmuştu.

Hindistan ve Pakistan 16 yıl sonra örgüte dahil olmuş, örgütün üye sayısı 8'e çıkmıştı.

Türkiye de Pekin'de 6-7 Haziran 2012'de düzenlenen ŞİÖ Devlet Başkanları Zirvesi'nde "Diyalog Ortağı" olmuştu.

