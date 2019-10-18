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Şanghay Somut Olmayan Kültürel Miras Sergisi ‘Kuşak ve Yol’un açılışına yoğun ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 18:51 | Son Güncelleme

İstanbul Şanghay arasındaki kardeşliğin 30’ncu yıldönümü dolayısıyla düzenlenen “Kuşak ve Yol” Şanghay Somut Olmayan Kültürel Miras Sergisi’nin açılışı gerçekleştirildi.

İstanbul Şanghay arasındaki kardeşliğin 30’ncu yıldönümü dolayısıyla düzenlenen “Kuşak ve Yol” Şanghay Somut Olmayan Kültürel Miras Sergisi’nin açılışı gerçekleştirildi. Sultanahmet’te bulunan Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde düzenlenen tören ile açılan sergi renkli yoğun ilgi gördü.
İstanbul Şanghay arasındaki kardeşliğin 30’ncu yıl dönümü kutlaması kapsamında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping tarafından desteklenen “Kuşak ve Yol” Şanghay Somut Olmayan Kültürel Miras Sergisi’nin açılışı gerçekleştirildi. Sultanahmet’te bulunan Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde gerçekleşen açılışa ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi. Jinshan köylü tabloları, opera kostümleri, ağaç baskı, hareketli matbaa baskısı, Şanghay’a özgü keselerin yer aldığı sergiye Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, protokol ve ziyaretçiler katıldı. Törende, Çin ve Türkiye arasındaki, başta Şanghay ve İstanbul olmak üzere kültür alışverişini güçlendirmeyi ve toplumsal anlayışı artırmak için mutabakat imzalandı. Ayrıca Çin’e özgü hediyeler takdim edilip ardından protokol ile birlikte kurdele kesildi. Kurdele kesiminden ardından tüm davetlilere yakalarını takmaları için kırmızı gül verildi. Sergi 1 ay boyunca Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde ziyaretçilerini ağırlayacak.

“Dünyanın kültürel birikimini de İstanbul’a getirmeye ve tanıtmaya büyük önem veriyoruz”
Kültürel etkinliklerin milletler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi açısından önemli olduğunu belirten İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, “Kültürel etkinlikler milletler arası ilişkilerin geliştirilmesinde son derece önemlidir. Pek çok alanda işbirliği kurabilirsiniz ama kültürel miraslarla bunu takviye ederseniz bu daha kalıcı ve daha etkili olur. Burada açılan sergi aslında hem Şanghay’ın hem Çin’in kültürünün önemli bir yansıması mekanda tarihimiz açısından önemli bir mekandır. Sergiyi dikkatli bir şekilde gezen ziyaretçilerimiz Çin kültürüne dair İstanbul’da önemli bir bilgi birikimine ve önemli bir mirası görecekler. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak da biz kendi kültürel mirasımızı ortaya koymanın yanında Dünya’nın kültürel birikimini de İstanbul’a getirmeye ve tanıtmaya büyük önem veriyoruz. Bu sergininde Çin turizminin İstanbul’a ve Türkiye’ye gelmesinde önemli bir rol oynadığını düşünüyorum” diye konuştu.

“Şanghay’da kullanılan eşyalar yaşam tarzı net bir şekilde sanatçıların gözünden sergileniyor”
Sergideki insan, eşya ve yaşam tarzı olan temasına dikkat çeken Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, “Serginin ana konusu insan, eşya ve yaşam yani Çinlilerin özellikle Şanghay bölgesinde kullandığı eşyalar onların yaşam tarzı net bir şekilde sanatçıların gözünden sergileniyor. Türk halkı sevecekler ve davet ediyorum sergiye gelip görsünler” şeklinde konuştu.

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