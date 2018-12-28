Şanghay Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Merkezi Direktörü Guo, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD’nin Türkiye’nin başka alternatifleri olduğu gerçeğini kabul etmesi gerektiği ve yeni dostlar ile müttefikler arayışında olduğu şeklindeki açıklamalarının Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından desteklendiğini kaydetti.

Panele, Türkiye'nin Şangay Başkonsolosu Sabri Tunç Angılı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fecir Alptekin, Şanghay Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Merkezi Direktörü Guo Çanggang, Piri Reis Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, Bilgi Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ege Yazgan, İstanbul Ticaret Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Basri Yalçın, Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Altay Atlı, akademisyenler, gazeteciler ve iş adamları katıldı.

PEKİN (AA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından organize edilen "Turkey Today/ Bugünün Türkiye'si" panellerinin Çin ayağı "Türkiye ve Çin: Uzun Vadeli İş birliği Beklentileri" paneli Şanghay’da gerçekleştirildi.

Guo, Çin’in de benzer bir yaklaşıma sahip olduğunu belirtti.

Son 2 yılda iki ülke ilişkilerinin ivme kazandığına ve üst düzey ziyaretlerin arttığına dikkati çeken Guo, Türkiye’nin jeopolitik konumunun Kuşak ve Yol Projesi için çok önemli olduğunu ve giderek bir enerji ve lojistik merkezi haline geldiğinin altını çizdi.

Guo, Kuşak ve Yol Projesi çerçevesinde Türkiye ile iş birliği yapan Çin’in, bu sayede Avrupa Birliği'ne de yakınlaştığı dile getirdi.

Türkiye’de ağustos ayında piyasalarda yaşanan çalkantıda bile Türk ekonomisine olan güvenin sarsılmadığını belirten Guo, Türkiye’ye yapılan yatırımların devam ettiği ifade etti.

Guo, iki ülke arasında sadece hükümetler arası değil, siyasi ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra halklar arasında da yakın ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini ve Türkiye ve Çin’in birbirlerini Batı medyası yerine doğrudan tanımasının elzem olduğunu aktardı.

Türkiye’de daha fazla Çin Araştırmaları Merkezi kurulması gerektiğini kaydeden Guo, ülkeler arası öğrenci değişim programlarının geliştirilmesi ve benzeri etkinliklerin arttırılmasının karşılıklı anlayışın artması adına çok önemli olduğu kaydetti.