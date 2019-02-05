Sani Şener’e Makedonya’dan devlet liyakat nişanı

İSTANBUL, (DHA) - Makedonya Cumhurbaşkanı Corge İvanov, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine ve ülkenin kalkınmasına yaptığı katkılardan dolayı TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener’i Devlet Liyakat Nişanı’yla onurlandırdı.

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, Türkiye ve Makedonya arasındaki ikili ilişkilere ve Makedonya’nın kalkınmasına yaptığı katkılardan dolayı Devlet Liyakat Nişanı’na layık görüldü. Şener, Makedonya Cumhurbaşkanı Corge İvanov tarafından Devlet Nişanı’na layık görülen ilk iş insanı oldu.

Nişan, 2009’dan bu yana aralarında diplomatlar, besteciler, akademisyenlerin olduğu 11 kişiye verildi. Başkent Üsküp’te bulunan Makedonya Cumhurbaşkanlığı rezidansında dün düzenlenen törene Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, resmi kurumların temsilcileri, TAV Makedonya yöneticileri katıldı.

Makedonya Cumhurbaşkanı Corge İvanov, törende yaptığı konuşmada “Makedonya ve Türkiye arasında çok sayıda tarihsel, kültürel ve ekonomik bağ bulunuyor. Sınırların kalktığı, bağlantıların ve işbirliklerinin arttığı bu dönemde Makedonya, tanınmamaktan izolasyona ve ambargolara kadar bir dizi engelle karşılaştı. Bu durum 8 Eylül 2011’de büyük ölçüde değişti. O gün Makedonya bağımsızlığının 20. yılını kutlarken Türk şirketi TAV, Makedonya’da yeni bir kapıyı, Üsküp Havalimanı’nı açtı. Ohrid’le birlikte Üsküp Havalimanı bizim Türkiye, Avrupa ve dünyaya açılan kapımız oldu. TAV Havalimanları, her iki havalimanında da yolcu sayılarını artırdı. Direkt uçuşları artırarak diaspora ve yatırımcıların Makedonya’ya erişimi geliştirdi. Ohrid bir kez daha Balkanlar’daki en gözde turizm destinasyonlarından biri haline geldi. Bütün bunlar TAV ve Makedonya Cumhuriyeti arasındaki kamu-özel işbirliğinin ürünüdür. Bu havalimanları sayesinde bugün Türkiye ile ciddi bir ticaret hacmimiz ve ülkemizde çok sayıda Türk yatırımcımız var. Makedonya Türk vatandaşları için, Türkiye de Makedonlar için tercih edilen bir turizm destinasyonu oldu. Dolayısıyla, bugün Makedonya halkı adına Makedonya Devlet Liyakat Nişanı’nı Sani Şener’e takdim etmekten onur duyuyorum. Makedonya ekonomisinin en zor dönemlerinde buraya yatırım yapma cesaretini gösterdi. Bu nişan, ekonominin gelişimine, Makedonya’nın dünyada tanıtımına, Türkiye ile dostane ilişkilerin ve iş birliğinin gelişimine yaptığı katkılara teşekkürümüzün göstergesidir” dedi.