Sanığa cinayetten 10, yaralamadan 6 yıl hapis

Ali Naki ERDOĞAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR’de iki grup arasında çıkan kavgada Osman Uygurlu'yu (16) bıçakla öldürüp, kuzeni Davut Uygurlu'yu ise yaraladığı iddiasıyla tutuklu yargılanan Kasım Oğuz (19), cinayet suçundan 10 yıla, bıçakla yaralamadan ise 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesi’nde 2017 yılı Temmuz ayında iki grup arasında ’küfürleşme’ nedeniyle kavga çıktı. Kasım Oğuz, Osman Uygurlu ile kuzeni Davut Uygurlu'yu bıçakladı. Osman Uygurlu, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından gözaltına alınan Kasım Oğuz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Eskişehir 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde sanık Oğuz hakkında ‘kasten öldürme ve yaralama’ suçlarından dava açıldı. Bugün davanın karar duruşmasına tutuklu yargılanan Kasım Oğuz ve avukatı katıldı. Katil zanlısı Kasım Oğuz, öldürdüğü Osman Uygurlu’nun ailesine baş sağlığı dileyerek, “Pişmanım, çocuğun yaşının küçük olduğunu bilmiyordum. Beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum” dedi.

HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ ALDI

Eskişehir 1’nci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, Kasım Oğuz’a verdiği ağırlaştırılmış hapis cezasında ‘haksız tahrik’ indirimi uygulayıp 10 yıla düşürdü. Heyet ayrıca Kasım Oğuz’a Davut Uygurlu’ya yönelik bıçakla yaralama nedeniyle de 6 yıl 3 ay cezasına hükmetti.

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