Sanığın duruşmada vefat ettiği iddiası

"Mardin 3. Ağır Ceza Mahkemesince 28 Aralık 2018 tarihli duruşmada sanık İbrahim Akbaba'nın

bulunduğu ceza infaz kurumundan SEGBİS ile duruşmaya alındığı ancak duruşma sırasında rahatsızlandığı ve cezaevi

görevlilerince SEGBİS odasından çıkarıldığı, 28 Aralık 2018 tarihli ara kararı gereğince sanık İbrahim Akbaba hakkında düzenlenen sağlık kurulu raporunda cezaevinde cezasını infazını çekmesinin uygun olduğu yönünde rapor düzenlenmiş ise de rapor içeriğinde belirtilen tanılar, sanığın yaşı ve bu nedenle kaçma şüphesinin olmayışı dikkate alınarak tahliyesine karar verildiği, sanığın duruşma sırasında vefat etmediği, 29 Aralık 2018 tarihinde vefat ettiği, kamuoyuna saygıyla duyurulur."

