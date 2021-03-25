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  4. Sanığın duruşmadaki itirafı polisi harekete geçirdi

Sanığın duruşmadaki itirafı polisi harekete geçirdi

25.03.2021 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’de uyuşturucu ticareti suçlamalarıyla yargılanan şahsın "Uyuşturucuları evimde saklıyorum" itirafı polis ekiplerini harekete geçirdi.Edinilen bilgiye göre, polis tarafından durdurulan Muhammed Ahmet Y.’ye ait araçta yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kocaeli’de uyuşturucu ticareti suçlamalarıyla yargılanan şahsın "Uyuşturucuları evimde saklıyorum" itirafı polis ekiplerini harekete geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, polis tarafından durdurulan Muhammed Ahmet Y.’ye ait araçta yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu maddelerin bulunduğu araçtaki Muhammed Ahmet Y. ve Erdal B., polis ekiplerince gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Adliyede işlemleri sonrası Muhammed Ahmet Y. serbest bırakılırken, Erdal B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Davadaki itiraf polisi harekete geçirdi
Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ’uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan tutuksuz yargılanan sanık Muhammed Ahmet Y. ifadesinde, "Aracımda çıkan uyuşturucu bana ait değildir. Arabamda olduğundan da haberim yoktu. Ben içiciyim. Daha önce başkasından uyuşturucu aldım ama kullanmadım. Aldığım uyuşturucuları hala evimde saklıyorum" dedi.
Savunmaların ardından mahkeme heyeti, Erdal B.’nin evinde arama yapılması için polis nezaretinde evine gidilmesine karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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