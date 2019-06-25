Sanığın iddianamede bulunan ifadeleri ’pes’ dedirtti

Eskişehir’de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması üyelerine sözde ’ablalık’ yaptığı gerekçesiyle hakkında dava açılan sanık Havva Y. (47) yargılanmaya başladı. Tutuklu sanık Havva Y.’nin ByLock konuşmalarında geçen "Bu sorunun cevabı, yan odada davanın sahibi var. O Hz. Muhammed. Cevabı o versin’ dedi. Yan odadan efendimizin sesi duyuldu" cümleleri ise bu kadarına da ’pes’ dedirtti.

4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Havva Y. ve avukatı katıldı. Suçlamaları reddeden sanık, ByLock olan hattı eşinin kullandığını söyledi. Mahkeme başkanının "Eşin ByLock üzerinden kadınlarla mı yazıştı? Hem de senin adını kullanarak. Böyle mi diyorsun?" sorusunu üzerine savunma yapan sanık Havva Y., "Suçsuzum, ByLock kullanmadım. Bana ait yazışmalar olduğunu düşünmüyorum" dedi.

"Polis ya da mit bunları yapmış olabilir"

Sanık avukatı ise ByLock kullanıcı adının ve şifresinin doğum tarihi ile ev numarası olmasına ilişkin, "Dünyada bir sürü Havva var. Birçok 72 doğumlu Havva var. Şehirlerarasında 7 hanelik ev telefonu numarası aynı olan yüzlerce abone var. Kaldı ki müvekkilimle ilgili ByLock yazışmaları iddiası dışında somut bir iddia yok. Dejavü olabilir. Sırf müvekkilimiz suçlansın diye polis ya da mit bunları yapmış olabilir. Bunu bilmiyoruz. Tahliye ve beraat talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti sanığın tutukluk halinin devamına karar verirken duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

ByLock konuşmalarında ayrıca ceşvenlerin içinde flaş bellek olduğunu söyleye sanık, "Önemli listelerin cevşenlerin içinde flaş bellekte saklandıkları şeklinde bilgiler elde etmişler. Aramalarda cevşenlerin içine muhakkak bakıyorlarmış. Boyunlara takılanlar da dahil. Genel bir uyarı yapılmasında fayda var" diye belirtti.

