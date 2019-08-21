Sanığın örgüt propagandasına mahkeme başkanından uyarı

İZMİR (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Ege Bölgesi'nde "Altınşehir" adı altında yeniden yapılanmasını organize ettiği ileri sürülen sanık ile eşinin, haklarındaki kararın istinafta bozulmasının ardından yeniden yargılanmasına devam edildi.

İzmir 15. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Halil Karagöz ve eşi Meryem Karagöz ile avukatları katıldı.

Sanıkları duruşmaya getiren jandarma görevlisi, duruşmayı beklerken sanık Halil Karagöz'ün eşine başka bir tutuklu aracılığıyla birkaç sayfa vermeye çalıştığını mahkeme başkanına bildirdi.

Mahkeme başkanı, kağıtlarda örgüt elebaşına methiye şeklinde yazılmış bir şiir ile sanığın gördüğünü iddia ettiği bir rüyanın yazılı olduğunu belirtti.

Tutuklu sanık Halil Karagöz, kağıtların savunmasının bir parçası olduğunu ve eşine bir türlü iletemediği için bu yolu tercih ettiğini ifade etti.

Karagöz, terör örgütü içerisinde yer almadığını, kendisine yöneltilen suçlamaya ilişkin delil olmadığını savundu.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i yıllardır takip ettiğini ve sevdiğini belirten Karagöz'ün savunmasında dini konulara yer vermesi üzerine mahkeme başkanı, "Söylediklerin sana yöneltilen suçlamalarla ilgili değil propagandist bir savunma. Methiye ve propaganda niteliğinde savunma yapmaya çalışıyorsun. Örgütsel nitelikte bir savunma yapma." diyerek uyardı.