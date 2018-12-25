Antalya'da babasını darbederek öldürdüğü öne sürülen sanığın yargılanmasına başlandı.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Süleyman D. (37), kardeşleri ve taraf avukatları katıldı.

Söz verilen sanık, babasını öldürmediğini savundu.

Olay günü babasının evine geldiğini, aralarında yaşanan tartışmanın ardından dışarı çıkarak sitenin bahçesinde bir süre dolaştığını belirten Süleyman D, geri döndüğünde babasını yerde kanlar içinde gördüğünü öne sürdü.

Sağlık ve polis ekiplerine haber vermesi gerektiğini ancak kendisinin suçlanacağını düşünerek bunu yapmadığını ifade eden Süleyman D, "Her şey beni suçlu gösterir nitelikteydi. Bunun aksine şahitlik edecek hiçbir şahit yoktu. Evden çıkıp çarşıya gittim. Daha sonra amcamın kızını arayarak babama bakması için eve gönderdim." dedi.

Babasının arkadaşına "FETÖ'cüler babamı öldürdü, suçu benim üzerine atmaya çalışıyorlar." diye mesaj attığını öne süren Süleyman D, daha sonra kendisine telefonla ulaşan polislere söylediği Tophane Çay Bahçesi'nde gözaltına alındığını bildirdi.