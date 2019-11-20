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Sanık Aksu’nun sanık Akand’a gönderdiği mektuplar dava dosyasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 18:55 | Son Güncelleme

Şule Çet’in şüpheli ölümüne ilişkin görülen davanın bugünkü celsesinde, sanık Berk Akand’ın avukatlarının mahkemeye verdiği mektuplar dava dosyasına girdi.

Şule Çet’in şüpheli ölümüne ilişkin görülen davanın bugünkü celsesinde, sanık Berk Akand’ın avukatlarının mahkemeye verdiği mektuplar dava dosyasına girdi. Mektuplarda, sanık Çağatay Aksu’nun, diğer sanık Akand’ın mahkemedeki tavırlarına sitem ettiği görülüyor.

Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet’in, Ankara’daki bir plazanın 20. katından şüpheli bir şekilde düşerek ölmesine ilişkin açılan davanın 5. celsesi tamamlandı. Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın bugünkü celsesinde sanık Berk Akand’ın avukatları, sanık Çağatay Aksu’nun müvekkillerine yazdığı mektupları mahkemeye sundu. Dava dosyasına giren mektuplarda, sanıkların, cezaevindeyken dava süreciyle ilgili haberleştikleri görüldü. Tarihi belli olmayan mektuplarda, sanık Aksu’nun, diğer sanık Akand’ın mahkemedeki tavırlarına sitem ettiği görülüyor. Aksu’nun yazdığı bir mektupta, "Sen bana, ben sana kuşkusuz güvenmek zorundayız. Bizim olayda ciddi bir şey yok sen de biliyorsun. Üçümüz başından sonuna kadar beraberdik. Sırf sen hatırlayamadığın için anlamsız beni suçluyorsun. Ama öyle olmadığını sen de çok iyi biliyorsun" ifadelerini kullandığı görülüyor.

"Bırak artık şu ’uyuyordum’ işini"
Sanık Akand, davanın önceki celselerinde yaptığı savunmasında, olay anında uyuduğunu ve olayı görmediğini söylemişti. Sanık Aksu, Akand’ın bu yöndeki ifadesini, "Olayın renginde değişen bir şey yok Berk. Sizin saçmalıklarınız yüzünden olayı saçma sapan yerlere getirdiler. Bırak artık şu ’uyuyordum’ işini. ‘Hatırlamıyorum’ de, tamam ‘kafam güzeldi’ de, ‘o an ben de yok’ dersin anlarım. Ama uyuma işi hikaye. Bana diyorsun sen alasını yapıyorsun aslında. Sürekli seninkilerin beni saçma karalama çabaları. Seni de neredeyse zorla orada tuttuğuma getirecekler. Hatta, seni de Şule gibi mağdur gösterecekler. Yanlış yapıyorsunuz” diyerek eleştirdiği görüldü.

Sanık Aksu’nun, Berk Akand’ın mahkemede verdiği ifadede bardak yıkama sesi duyduğunu söylemesiyle ilgili ise "Zaten yıkama olayı başlı başına rezalet. O kadar mesafede mümkün değil. O kapı özel, ses geçirmiyor bile. Yani senin onu duydum demen tam bir fiyasko" ifadelerini kullandığı görülüyor.

Akand’ın avukatları, mahkemeye mektupla birlikte sundukları dilekçede, "Mektuplar, sanık Çağatay tarafından müvekkil Berk’e gönderilmiş mektuplardır. Sanık Çağatay, sürekli olarak bardakların olaydan önce yıkandığı hususunda müvekkil Berk’e telkinlerde bulunmaktadır. Bardak hususu mahkemenizin huzurunda gündeme gelmeden önce yazılan bu mektuplarda, Çağatay’ın, Berk’e bardak yıkama olayıyla ilgili baskı yaptığı çok açıktır. Ancak Berk, bardak sesi duyduğu konusunda ısrarcı olduğu gibi, bu hususu huzurdaki ifadesinde de aynen belirtmiştir. Özetle Berk, davanın esasına etki etmeyecek basit bir meselede dahi sırf ifadeler örtüşsün diyerek Çağatay’ın telkinlerine göre hareket etmemiş, Çağatay’ı korumamıştır" ifadeleri kullanıldı.

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